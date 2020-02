NOAH WEEKLY NEWSLETTER VOL.72 ~ 23 FÉVRIER 2020

S’il vous plaît, quiconque envisage de visiter NOAH pendant l’épidémie de coronavirus peut-il lire les directives de NOAH sur l’hygiène et le contrôle des infections avant de se rendre aux expositions.

RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENTR-VILLAGE PARTY BATTLE LIVE SP VOL.2

Bien que ce ne soit peut-être pas un spectacle canonique de NOAH, comme cela a été fait dans le cadre de la machine promotionnelle NOAH, et pour la deuxième année consécutive dans ce qui semble devenir une tradition annuelle, NOAH est retourné au Club Citta à Kawasaki pour réunir des fans de lutte et une idole. les fans de musique, et ce fut un événement très amusant.

La carte a dû être changée car HAYATA avait été blessé aux côtes et serait absent jusqu’au 24 février à Nagoya, et donc YO-HEY a fait équipe avec Daisuke Harada. Naomichi Marufuji, également blessé, a fait une apparition avant le début de l’événement avec le promoteur du club.

Chaque lutteur ou équipe NOAH a fait sa propre entrée car il a été chanté par un groupe d’idols; Tadasuke a fait le tour du ring avec son chanteur sur les épaules; YO-HEY & Daisuke Harada portaient les tabliers de leur groupe, Kongoh tamponné sur l’anneau en croix, Hajime Ohara et Kinya Okada ont fait une routine de danse; ce que Takashi Sugiura n’a pas apprécié et Okada s’est retrouvé frappé dans le cul, jeté hors du ring et a ensuite dit de “Watch it” … et AXIZ a fait la “danse hystérique” de l’année dernière que Marufuji a fait avec Taniguchi et Kiyomiya. Sur le ring, Kenoh a décidé de les menacer en agitant son poing, et Taniguchi l’a renvoyé en dansant.

Kongoh n’était pas impressionné. Nakajima détourna les yeux et Shiozaki dut arrêter de regarder car il était sur le point d’exploser de rire.

NIVEAU PLUS HAUT NUIT 5: SHINYURI VINGT ET UN HALL, KAWASAKI ~ MERCREDI 19 FÉVRIER.

La fermeture du (in) célèbre «Demon Staircase From Hell» n’a pas empêché les femmes de YoneTadasuke de se montrer en force pour encourager Mohammed Yone (membre de la famille pour certains, ami de sa mère pour d’autres) et Tadasuke (qui s’est fait aimer de en 2018 en leur montrant à quel point il était dur en battant Minoru Tanaka). Ils ont hué Masao Inoue et Akitoshi Saito pour avoir attaqué Yone et STINGER pour avoir attaqué Tadasuke.

YO-HEY n’a pas réussi à épingler Kotaro Suzuki, et bien que Kotaro Suzuki et Atsushi Kotoge aient refusé d’accorder à YO-HEY & HAYATA un match pour le titre, Yoshinari Ogawa («contrairement à ces gars-là»), avait quelque chose en tête pour Harada. Si Harada voulait un tir au titre, il allait devoir mettre le poids lourd junior IPW sur la ligne contre lui. Harada a accepté plus tard, et il reste maintenant à Yoshinari Ogawa de choisir une date.

Kaito Kiyomiya et Takashi Sugiura se sont battus avec des coudes, des coups de poing, des coups de pied et des slams, mais c’est Hajime Ohara qui a perdu le match pour The Sugiura Army quand Kiyomiya l’a fait taper. Auparavant, Takashi Sugiura avait fait un commentaire selon lequel Kiyomiya avait trop peur de le regarder dans les yeux, donc à la fin du match, Kiyomiya se pencha, regarda Sugiura (qui se tenait à l’extérieur du ring), et fit le «je te regarde» mouvement.

HIGHER GROUND NIGHT 6: SHIMADA SPORTS COMPLEX SUB ARENA, SHIMADA – SAMEDI 22 FÉVRIER

Kaito Kiyomiya et Takashi Sugiura ont eu leur dernier avant-match avant Nagoya le lundi 24, mais cela ne s’est terminé par aucune victoire contre Kiyomiya alors que Kiniy Okada a fait appel au Stretch Plum Facelock. Après le match, Sugiura a tenu la ceinture et Kiyomiya (se penchant des cordes sur le tablier) l’a pointé.

YO-HEY (avec un peu d’aide de Tadasuke, qui sans aucun doute STINGER) capitalisera, épinglera Kotaro Suzuki et posera ensuite avec les ceintures GHC Junior Tag.

“Si j’abandonnais, n’agissais pas et l’oubliais, alors rien n’existerait” ~ Katsuhiko Nakajima raconte l’histoire derrière le livre photo AXIZ “GOLD”

Katsuhiko Nakajima a écrit dans son journal PKDX en ligne sur le livre photo AXIZ.

Il voulait marquer le 15e anniversaire de NOAH en faisant quelque chose de spécial, un produit ou un match spécial ne se sont pas réunis pour une raison ou une autre; alors il a eu l’idée d’un livre photo. Au début, l’entreprise n’était pas engagée pour diverses raisons, et Nakajima ne voulait pas vraiment abandonner ou les pousser dans quoi que ce soit; car il savait que NOAH avait des problèmes d’argent. Il a continué à le faire de la meilleure façon possible, mais ce n’est que lorsque le président de NOAH a vu le potentiel et lui a donné son feu vert. L’histoire de la façon dont le livre s’est assemblé est très touchante; et il révèle que passé le sourire narquois, passé le sourire mauvais et le sarcasme; Nakajima en dehors du ring se présente comme une personne très douce.

(Un grand merci à Metal NOAH pour m’avoir envoyé l’article)

