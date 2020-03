NOAH WEEKLY NEWSLETTER VOL.73 ~ 1 MARS 2020

En raison de l’épidémie de coronavirus; NOAH a annulé ses deux prochains spectacles (et événements de fans) le 8 mars (Yokohama) et le 15. NOAH envisage de reprendre ses activités le 21 mars; bien qu’ils aient averti qu’ils réexaminaient la situation et que d’autres événements pourraient être annulés. Go Shiozaki a dit que c’est le moment de la compassion, pas de la colère.

En ce qui concerne la participation extérieure, au moment de la rédaction de cet article, W-1 n’a pas encore confirmé si elle tiendra ou non son spectacle à Ota; Takashi Sugiura devrait disputer le Real Japan le 19 mars et Big Japan, pour autant que je sache, n’a pas annulé «Strong Climb». NOSAWA Rongai a cependant dû annuler son produit «Tokyo Love»; dans lequel Takashi Sugiura et Naomichi Marufuji devaient apparaître. Dragon Gate semble aller de l’avant avec son spectacle le jeudi 5, où Marufuji et Mochizuki défendront les titres de tag GHC Heavyweight.RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENT

«NOAH The Chronicle Vol.1» ~ Nagoya International Convention Center Event Hall (24 février 2020)

Entrevues après le match

Kinya Okada et Junta Miyawaki ont organisé un match d’ouverture légèrement maladroit, dans lequel Miyawaki a remporté une victoire en simple. Cependant, c’était une victoire sur une recrue, et non sur un senior.

Yoshiki Inamura a utilisé sa taille et son poids (si ce n’est son expérience) lorsqu’il a affronté Katsuhiko Nakajima dans un rare match en simple. Le match, bien que dominé par Nakajima, a démontré le formidable potentiel futur d’Inamura en tant que puissance.

Naomichi Marufuji a fait son retour de la chirurgie du genou, marquant avec Masaaki Mochizuki et Minoru Tanaka contre l’armée Sugiura (Kazushi Sakuraba, Hajime Ohara et NOSAWA). Il a fait face à Sakuraba au moment où il est monté sur le ring, ce qui a culminé plus tard dans le match, Sakuraba s’est plaint que Marufuji le coupait, puis soulevait même sa chemise pour montrer aux fans au bord du ring les marques. Le match en lui-même n’était pas particulièrement sérieux avec la comédie Marufuji & NOSAWA, et l’un de ces longs headlocks où tout le monde sur le ring se joint jusqu’à ce qu’il soit renversé. C’est Mochizuki qui a remporté la victoire sur Hajime Ohara, qui a déclaré plus tard à Marufuji que depuis qu’il avait gagné aujourd’hui, c’est à son tour de remporter leur match pour le titre avec les Shiranui.

Akitoshi Saito a célébré son 30e anniversaire en lutte en faisant équipe avec Shiro Koshinaka, Masashi Aoyagi et Masao Inoue vs Kongoh (Kenoh, Masa Kitamiya, Haoh et Nioh). Il a dit qu’il les avait choisis comme adversaires comme quand lui-même était plus jeune, lui aussi faisait partie d’un groupe rebelle et il s’identifie à eux.

Un invité spécial était également au bord du ring pour le match, The Great Kabuki, qui avait fait partie de Heisei Ishingun avec Saito et les autres. Bien que Kabuki ait l’air très fragile, il pouvait toujours faire son entrée au nunchuck aussi bien que jamais. Il ne s’est pas impliqué dans le match, mais il a jeté un coup de poing au bord du ring à Nioh; puis a aidé son équipe à remporter la victoire (à nouveau aux frais de Nioh) quand il a soufflé une brume de poison sur lui.

RATELS a remporté une triple victoire sur STINGER (bien que Daisuke Harada était l’homme légal) lorsque HAYATA (en meilleure apparence, mais toujours un peu douloureux après une blessure aux côtes) a eu le mal de tête sur Kotaro; YO-HEY avec le Facial G sur Kotoge et Harada a effectué le tombé sur Ogawa via Katayama German Suplex. Cette fois, aucun STINGER ne pourrait se plaindre ou modifier les règles; les trois avaient gagné juste et carré. Après le match, Harada a déclaré qu’il acceptait les conditions d’Ogawa pour ceinture contre ceinture (GHC Junior vs IPW Junior); et YO-HEY a lancé un défi de ceinture légèrement sarcastique. STINGER (comme cela avait été dit) pouvait difficilement refuser; et les matchs ont été fixés pour le 8 mars à Yokohama.

Dans les coulisses, c’est Daisuke Harada qui a changé les choses, disant qu’il n’allait pas opposer le championnat IPW à Ogawa. Ogawa a insisté sur le fait que le match serait ceinture pour ceinture.

Kazuyuki et Go Shiozaki se sont affrontés lors de leur dernier avant-match avant l’événement de Yokohama maintenant annulé; mais n’a pas réussi à obtenir la broche sur l’autre. Ce fut un match brutal, qui laissa Shiozaki hébété. Le match a été perdu par Shuhei Taniguchi, qui a fait appel à Hideki Suzuki qui utilisait une technique qui étirait ses côtes blessées. Furieux d’avoir été trompé lors de la victoire, Shiozaki monta sur le ring et laria Fujita et Suzuki; avant de prendre le micro, en tenant la ceinture sur Fujita et en disant qu’il défendrait la ceinture, et (en anglais), “I am NOAH!”.

Kaito Kiyomiya (tellement excité qu’il a failli tomber des rideaux quand il est sorti); a offert une poignée de main qui a été acceptée par Takashi Sugiura; avant le début du match du Championnat national du GHC. Le match s’est très bien déroulé au rythme de Sugiura, la foule oscillant entre applaudissements pour Kiyomiya et encouragements pour Sugiura. Dans les phases finales du match, Kiyomiya a trouvé un moyen d’inverser le verrouillage du cou avant redouté; cependant, après un match de dernier coup de cœur à la bouche, c’est Takashi Sugiura qui est reparti avec le titre. Il a été défié par Minoru Tanaka; et le match pour le titre devait avoir lieu le 8 mars à Yokohama. Tanaka a dit qu’il était difficile car il avait entendu dire que la ceinture était à poids ouvert. Sugiura a été surpris car ses deux derniers challengers avaient été des poids lourds, mais comme ce serait quelque chose de différent, pourquoi pas?

Selon le commentaire, Naomichi Marufuji a déclaré qu’il n’était pas surpris, après tout, qu’ils ont appelé Minoru Tanaka “le collecteur de ceinture”.

NOUVELLES

«Histoire d’Otaku»

Hajime Ohara est apparu à MEGARAGE à Kawasaki le 26 février; et a brièvement évoqué l’événement annuel d’été de NOAH à Kawasaki (dont il participe à la planification); mais a passé la plupart du reste du temps à parler de son amour des jeux informatiques, des anime et des mangas. Ohara s’est décrit comme étant «physiquement faible» comme un jeune enfant et il a passé beaucoup de temps à l’hôpital où son plus grand ami est devenu son GameBoy; et que ce soit sur Gameboy, PS2, Sega MegaDrive, Nintendo ou toute autre console; Ohara adorait les jeux informatiques et vous l’appelez, il y a de fortes chances qu’il y ait joué.

Katsuhiko Nakajima dans WRESTLE-1

Katsuhiko Nakajima (fidèle à sa forme) n’a exprimé aucune forme de surprise ou de remords lorsqu’il a été informé de la fermeture de W-1 (problèmes d’argent) en souriant et en disant; “Qu’est-ce que tu racontes?”.

Kaz Hayashi a été mis à l’écart avec une rupture du muscle biceps fémoral; mais est toujours déterminé à participer au match; quelque chose que Nakajima a dit était stupide et il a demandé comment Hayashi pensait qu’il allait le battre dans cet état? Nakajima a également demandé s’il y avait quelqu’un d’autre en W-1 qui pourrait lui faire face? Il n’y en avait apparemment pas; et Nakajima a dit qu’il attendait avec impatience le «champion parfait vs challenger».

La réponse de Hayashi a été de le qualifier de “grossier” et de dire qu’il attendait avec impatience le match pour lequel il était déterminé à être à 100%.