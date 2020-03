NOAH WEEKLY NEWSLETTER VOL.74 ~ 8 MARS 2020

«NOAH TV»

Avec l’annulation de tous les spectacles jusqu’au 21 mars (NOAH a également pris la décision d’annuler le 28 mars); NOAH a réservé un cadeau spécial aux fans. Non seulement ils ont annoncé qu’ils lancaient de nouvelles marchandises; et tous ceux qui ont dépensé plus de 5000 yens dans le magasin recevraient un autographe aléatoire gratuit avec leur achat, ils publieraient également un spectacle thématique spécial des membres de la liste chaque jour, donc du 3 mars au 8 mars, nous avons eu les vidéos suivantes par jour;

Les cinq jours de NOAH (toutes les vidéos peuvent être trouvées via la chaîne YouTube officielle de NOAH) 3 mars: La formation du Kick King, Katsuhiko Nakajima4 mars: Daisuke Harada’s Boot Camp, feat Tadasuke5 mars: Shuhei Taniguchi’s Life Advice (en buvant) 6e Mars: Kongoh Fan Meeting 2020 (c’était l’événement fan annulé du 29 février) 7 mars: «What a day!» D’Atsushi Kotoge

La vidéo de Katsuhiko Nakajima nous a donné un aperçu du dojo NOAH et un aperçu de la formation variée d’un lutteur; et je recommande donc fortement cette vidéo à ceux qui envisagent de s’entraîner ou qui commencent à s’entraîner. Ne vous laissez pas rebuter par la barrière de la langue; ce que vous voyez sera suffisamment utile… et si vous voulez simplement parcourir Nakajima, cela sera certainement intéressant.

Daisuke Harada et Tadasuke ont acheté le Harada Boot Camp au monde, avec Harada donnant des conseils et des idées pour ceux qui n’ont pas le temps ou l’argent (ou la confiance) pour aller au gymnase; en introduisant des exercices que vous pouvez faire à la maison. Encore une fois, c’est assez explicite, vous n’avez donc pas besoin d’avoir une connaissance du japonais.

Shuhei Taniguchi a présenté une vidéo dans laquelle il a bu (il a déjà bu avant) et a donné des conseils aux personnes qui ont envoyé des questions via Twitter. Il a été rejoint dans l’émission par sa femme (un ancien lutteur) et son jeune fils. Taquiné par les autres de NOAH pour être taciturne et connu pour être quelque peu têtu; les gens ont dit qu’ils étaient en plaisantant perplexes, mais cela s’est bien passé.

La réunion des fans de Kongoh a eu lieu au Megarage de Kawasaki; et plutôt que Kenoh criant à ses ennemis, ce n’était que des sourires et des rires. Yoshiki Inamura a parlé de ses animaux de compagnie, Kenoh de la formation de Kongoh, Haoh de la façon dont on ne devrait pas lui faire confiance avec l’argent qui a été donné; et il a atteint des niveaux de stupidité RATELS, quand ils ont commencé à se comparer aux pommes de terre.

La dernière vidéo de la semaine était «What A Day» d’Atsushi Kotoge dans laquelle il était rejoint par Naomichi Marufuji; ils ont parlé de passe-temps (Kotoge joue de la batterie, alors Marufuji a donné à Kotoge des stylos à jouer sur la table, et Kotoge a timidement commencé à jouer puis les a lâchés); a répondu aux questions de Twitter et a produit un «tableau de corrélation» avec la liste regroupée en catégories comme «Pas de copines», «Animaux de compagnie» et «Fumeurs». Avertissement: cette vidéo peut provoquer le mal des transports car Atsushi Kotoge ne peut pas rester immobile.

J’écrirai plus sur chaque vidéo en temps voulu.

Les vidéos ont eu trois résultats; le premier étant que le lendemain; Kinya Okada a annoncé qu’il quittait l’armée de Sugiura (Sugiura n’a pas encore commenté) et qu’il allait en solo. Il n’avait rien de négatif à dire sur son passage dans l’unité, dans l’ensemble, il était reconnaissant à Sugiura (bien que Sugiura ne l’ait jamais laissé se joindre officiellement); mais il n’avait obtenu aucun résultat et maintenant il voulait aller en solo. Okada a dit qu’il voulait apprendre les techniques de coups de pied; et va maintenant leur être enseigné par Nakajima.

Le deuxième résultat des vidéos, en particulier le Boot Camp Harada; est que les fans suggèrent que NOAH envisage de faire un DVD et peut-être un livre d’accompagnement pour conseiller aux gens comment faire de l’exercice à la maison.

Le troisième résultat est que la semaine de vidéos NOAH a été un tel succès que les fans en demandent plus; et en effet, il semble que NOAH ait laissé entendre qu’il pourrait bien y en avoir plus.

NOUVELLESJunta Miyawaki blessée

Junta Miyawaki s’est disloqué l’épaule pendant l’entraînement et manquera donc certaines dates lorsque NOAH finira par revenir plus tard dans le mois car la blessure nécessite une intervention chirurgicale. Kinya Okada a demandé à Katsuhiko Nakajima s’il pouvait prendre sa place contre le Japon le 27 mars. Nakajima a exaucé son souhait mais a dit qu’il n’avait qu’un seul travail à gagner.

Ligue mondiale de tag

La Global Tag League reviendra le 4 avril avec la soirée d’ouverture à Osaka; et courir pour six dates avec la dernière nuit étant le 18 à Korakuen.

Les équipes seront annoncées.

N-1 Victory reviendra en septembre

«Je veux que vous cessiez d’utiliser« Best In The World »~ Mini entrevue avec Yoshinari Ogawa (partie 1)

Yoshinari Ogawa a accordé une interview concernant la décision de Harada de ne pas mettre le poids lourd junior IPW en jeu au Korakuen Hall. Ogawa dit qu’il est déçu de Harada (ainsi que de jeter quelques rares explications sur sa conduite); pour avoir changé d’avis, et en colère contre l’entreprise pour ne pas l’avoir consulté. Les plans d’Ogawa pour avoir la ceinture où aller en Angleterre et défier Chris Ridgeway (qui je pense est le plan de NOAH le long de la ligne quelque part que ce soit en Angleterre ou au Japon); mais en ce qui concerne Ogawa, Harada veut garder la ceinture pour poser avec elle.

AILLEURS À NOAHKenoh est convaincu que l’entreprise le harcèle toujours; en dessinant apparemment son visage sur son poing dans la version de dessin animé de lui sur la toute nouvelle serviette NOAH.NOAH distribuera des masques d’hygiène lors de leurs spectacles les 27 et 29 mars. Daichi Hashimoto) Masaaki Mochizuki a exprimé le souhait d’avoir un match en simple avec Takashi SugiuraNaomichi Marufuji apparaîtra en DDT le 2 avril dans le cadre de leur spectacle “Peter Pan 2020”.CHAMPIONS ACTUELS

NOAH a annoncé qu’elle organisera un petit spectacle le 29 mars au Korakuen Hall pour les matchs de titre uniquement – il s’agit du GHC Heavyweight, du GHC National, du GHC Junior et du GHC Junior Tag. Les ceintures GHC Heavyweight auront lieu à Dragon Gate à une date qui sera annoncée.

DIFFUSIONS

G + diffusera le 27 mars le match de match pour le titre quatre de Korakuen Hall le 30 mars.