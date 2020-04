NOAH WEEKLY NEWSLETTER VOL.77 ~ 31 MARS 2020

Une autre page de l’histoire vivante de Noé depuis sa fondation en 2000, en passant par la terrible pandémie de 2020

Le 27 mars, le gouverneur de Tokyo a annoncé que la ville allait interdire les grands rassemblements publics afin d’essayer de contrôler l’épidémie de coronavirus, NOAH a tenu son événement réorganisé Yokohama Radiant Halls (avec les derniers pré-matchs, plus le NOAH vs All Japan très attendu), mais malheureusement, la nouvelle est venue quelques heures plus tard que le gouverneur de Yokohama avait décrété la même chose et, pour la deuxième fois, un événement de Yokohama a dû être annulé. Mais que faire de Korakuen Hall, que faire des matchs de titre? La direction de NOAH a agi rapidement et a parlé avec les responsables de la ville et un accord a été conclu en ce que pour la première fois, NOAH organiserait un événement avec seulement quatre matchs de titre et dans une arène vide. Cette arène serait Korakuen Hall.

Mis à part le fait que les fans étaient absents, Korakuen était étrangement silencieux avec seulement le grincement des portes, le grognement de la toile et le vrombissement des caméras, NOAH a organisé l’événement avec la même production; les lutteurs étaient encore annoncés, leur vidéo jouée, leur musique les faisait entendre et les gagnants sortaient.

L’événement a été diffusé en direct sur DDT Universe et Samurai TV, qui, dans le cas de DDT Universe, aurait attiré un public suffisamment large pour remplir Korakuen Hall, et était comparable à la dernière fois où NOAH était là.

PRO WRESTLING NOAH 20E ANNIVERSAIRE NOAH THE CHRONICLE VOL.2 (29 MARS 2020, KORAKUEN HALL)

Entretiens après match

Championnat GHC Junior Heavyweight Tag

STINGER (Kotaro Suzuki & Atsushi Kotoge) contre RATELS (HAYATA & YO-HEY)

Je pense que parmi tout le monde, c’est YO-HEY qui a le plus manqué aux fans car il aime jouer avec eux et les exciter. Je pense qu’il y a eu des moments où il a oublié qu’il n’y avait personne là-bas, et cela lui est apparu comme une grande partie de ce qu’il a fait était une force d’habitude. Pour le HAYATA plus silencieux et beaucoup moins sortant, c’était probablement le meilleur match pour le titre qu’il ait jamais fait car il n’y avait personne autour.

STINGER a combattu le match dans le style habituel de STINGER, c’est-à-dire qu’ils ont attaqué les côtes de HAYATA, Kotoge allant même dans le public vide pour le faire. Malgré les attaques sur les côtes de HAYATA, le fait de garder YO-HEY à l’écart pour le faire et le travail d’équipe des deux côtés, vous pouvez voir le désespoir des deux côtés lors des kickouts de dernière minute; ce match ne pouvait pas se terminer par un match nul ou une disqualification, il devait se terminer par un tombé, et c’est HAYATA qui a racheté les ceintures chez RATELS après deux ans et environ deux ou trois mois, avec le mal de tête pour les trois chefs d’accusation sur Atsushi Kotoge.

Bien qu’il n’y ait personne dans l’arène autre que la presse, les cameramen et l’équipe de ring, HAYATA ressentait toujours le besoin de se cacher derrière la ceinture. YO-HEY, cependant, n’était naturellement pas aussi réservé.

Aucun adversaire ne s’est encore manifesté.

Championnat national GHC

Takashi Sugiura vs Minoru Tanaka

Takashi Sugiura a affronté son premier challenger junior pour le National dans un match historique dans un événement historique dans des circonstances inhabituelles. Tanaka a découvert que la meilleure arme contre Sugiura était d’attaquer son bras, mais finalement il ne pouvait pas résister à la force de la nature qui est Takashi Sugiura, et le match ne dura que 14 minutes, 35 secondes, ce qui était le plus court de la soirée. Le match pour le titre s’est terminé après une série de renversements de soumissions, qui se sont terminés avec la victoire de Takashi Sugiura.

Malheureusement pour Minoru Tanaka, il a subi une cheville presque cassée et des dommages à son autre pied qui ont causé des ecchymoses massives, et a été hospitalisé.

Pour Takashi Sugiura, son prochain challenger s’est fait connaître; Katsuhiko Nakajima a acheté son meilleur sourire de chat du Cheshire et Velociraptor sur le langage corporel de la chasse à l’anneau pour contester. Nakajima a dit qu’il aimait cette ceinture rouge, elle avait l’air savoureuse, il aimerait la défier.

Sugiura a demandé au public (il n’y en avait pas), puis aux gens de la maison, «Oui ou Non» s’ils acceptaient le défi. Eh bien, quoi que ce soit, les gens ont dit que deux faits demeurent; Sugiura a accordé à ce plus ennuyeux des challengers un coup de titre, et personne dans NOAH ne peut finir Sugiura comme Nakajima.

En raison de la pandémie mondiale de coronavirus, aucune date n’a encore été fixée pour le défi.

NOAH a tenu un intervalle comme d’habitude au cours duquel quelques annonces ont été faites: Kaito Kiyomiya est sortie et a envoyé un bref message au Japon, disant à tout le monde de s’y tenir Keiji Mutoh, Osamu Nishimura et Kazuyuki Sakuraba retourneront à NOAH le 18 avril dans un dossier vidéo sur un nouveau membre de Kongoh, qui sera présenté le 18 avril. Sur l’écran, il a serré la main de quelqu’un invisible, puis nous avons vu un bras musclé avec une taupe révélatrice. Les fans pensent à qui cela pourrait être Manabu Soya ou Daisuke Sekimoto. Hideki Suzuki lui a plaisanté: Keno, flanqué de Yoshiki Inamura et Masa Kitamiya, est ensuite sorti sur le ring vêtu de son ringwear et a grogné qu’il ne pouvait voir aucun des baiseurs Korakuen habituels, puis a répété ce qu’il avait dit dans la vidéo sur le nouveau membre.GHC Junior Heavyweight

Yoshinari Ogawa contre Daisuke Harada

Un match très technique qui montre à quel point Daisuke Harada est bon et à quel point Yoshinari Ogawa, un homme d’une cinquantaine d’années, peut passer près d’une demi-heure avec un lutteur beaucoup plus jeune et ne pas perdre un pas.

Au début du match, Yoshinari Ogawa a commencé à faire des histoires car il était déterminé que le match serait ceinture contre ceinture (GHC Junior vs IPW Junior Heavyweight); mais Harada n’avait pas acheté la ceinture IPW avec lui, et finalement l’arbitre a fait acheter le GHC Junior sur le ring et a annoncé le match. Ogawa n’avait plus d’autre choix que de passer au travers; et il allait faire payer Harada pour cela. Étant un lutteur très psychologique très peu dans le ring lui échappe, il peut sentir ce que vous ferez ensuite, il connaît les coins à attendre; il sait quels sont vos points faibles sans que vous sachiez même qu’il était vulnérable, et il a travaillé et travaillé sur le bras de Harada, même une fois devant RATELS.

Avec la broche rapide, Ogawa a réussi à gagner Daisuke Harada après 26 minutes, 39 secondes, mais bien que Harada semblait que ses yeux allaient s’allumer en flammes, la menace ne venait pas de RATELS qui a quitté le ring peu de temps après, la menace est venu de Kotaro Suzuki.

Ogawa avait souvent déclaré lors de la préparation du match qu’il “détruirait STINGER et RATELS”, mais c’est Suzuki qui a détruit STINGER. Alors qu’Ogawa était prosterné sur le tapis, Suzuki est monté sur le microphone et a dit qu’il était difficile. Plus tard, a demandé pourquoi il avait fait cela, Suzuki a dit que lorsqu’il est retourné à NOAH, il avait deux ambitions en tête; il défierait Yoshinari Ogawa et Naomichi Marufuji pour les ceintures. Marufuji était différent, il a eu un match en simple avec lui l’année dernière (mais il veut toujours le défier pour les ceintures GHC Heavyweight); et voici maintenant sa chance d’affronter Ogawa.