NOAH WEEKLY NEWSLETTER VOL.79 ~ 12 AVRIL 2020

Ligue mondiale de tag

Épisode 2

René Dupre a fait son NOAH en début d’année, en faisant équipe avec El Hijo De Dr Wagner Junior pour affronter Kongoh (Kenoh et Masa Kitamiya). Alors que Kenoh est un lutteur poids lourd, il n’est pas l’un des plus grands, et était donc à la merci des Dupre et El Hijo De Dr Wagner Jnr. Dupre en particulier l’a jeté autour du ring, et maintes et maintes fois, Masa Kitamiya a dû venir à son secours. À la fin, Dupre a remporté la victoire via Piledriver sur Masa Kitamiya. Après leur première victoire, l’international de l’Armée Sugiura a juré que cette nouvelle équipe du Canada et du Mexique serait comme un tourbillon à NOAH.

Dans le match 2, «Muscle Toughness» (Daisuke Sekimoto et Yoshiki Inamura) a affronté The Sugiura Army (Takashi Sugiura & Hideki «Shrek» Sekine). Ce match était, comme sur le papier et en réalité, quatre grands gars qui criaient et se claquaient l’un contre l’autre pendant qu’ils le faisaient. Rien de trop technique ne s’est produit dans ce match, il était plein de coups de poing, de coudes, de côtelettes et de coups de pied, dont l’impact a été amplifié dans la salle vide. Le match s’est terminé avec Takashi Sugiura atterrissant le slam olympique sur Masa Kitamiya. Ça n’avait pas été une bonne nuit pour Kongoh.

Épisode 3

Muscle Toughness est revenu le lendemain le 10 avril pour affronter The Anti Wrestlers Alliance, et ils étaient prêts pour eux, et comme ils veulent assurer la victoire, lorsque Daisuke Sekimoto a claqué Masao Inoue et a pris la goupille, Yoshiki Inamura gardant Akitoshi Saito pour qu’il ne puisse pas obtenir la sauvegarde. Le match n’a duré que 3 minutes et 19 secondes. Dans les coulisses, Inamura a commenté qu’il n’aurait peut-être pas le muscle de Sekimoto, mais qu’il avait de l’élan, ce qui lui permettrait de s’en sortir.

Dans un grand match, et qui convenait mieux à Kenoh, Kongoh affronta l’ennemi androïde paranoïaque de Kenoh, Naomichi Marufuji (c’est-à-dire MochiMaru).

Au moment où la cloche a sonné, Kongoh a attaqué, mais Mochimaru avait fait ses recherches et avait élaboré un plan pour le garder bas et le garder étourdi; travailler sur ses jambes pour qu’il ne puisse pas frapper, et travailler sur sa tête pour qu’il soit étourdi. Mochizuki a abattu Kenoh avec un tir à la tête (que l’arbitre a dû vérifier), et Marufuji et Mochizuki ont été entrés et sortis en travaillant successivement sur sa tête et ses jambes. Marufuji a également gardé Kitamiya hors du ring.

Kenoh a renversé la vapeur lorsque Marufuji est allé faire les Kawada Kicks sur lui, ce qui, pour une raison particulière, enrage Kenoh, et il ne le vend jamais. Il n’allait pas le faire alors, et il n’allait pas le faire maintenant, et il a réussi à prendre le dessus.

Naomichi Marufuji s’est battu contre Masa Kitamiya et s’est ensuite demandé qui était ce type? Kitamiya a refusé de descendre, n’étant pas intimidé par les côtelettes, ou le craquement audible quand Marufuji l’a frappé au visage avec un coup de pied, il a respiré fortement et a reniflé.

La fin est revenue à Kenoh et Mochizuki, leurs partenaires faisant de leur mieux pour se tenir éloignés et éloignés du ring. Une guerre contre les coups de pied a éclaté à l’intérieur entre eux, car à l’extérieur, on pouvait entendre Marufuji et Kitamiya se couper.

Puis Kenoh a vraiment attrapé Mochizuki avec un coup de pied autour de la tête faisant un bruit qui semblait brutal dans une arène vide, Mochizuki est tombé au sol, l’arbitre a couru pour vérifier, et le match s’est terminé en TKO avec Kenoh tenant son poing victorieux, ce qui était quelque chose qu’il avait l’habitude de faire après avoir défendu le titre GHC Heavyweight en 2018.

Après se moquer de son ennemi détesté (Marufuji), Kenoh s’est adressé au public à la maison avec une diatribe intense, ils n’allaient pas abandonner, les champions ne pouvaient pas stimuler l’anneau de NOAH et seul Kongoh pouvait le faire. Il a fini par vous dire à tous les connards de suivre Kongoh.

NOUVELLES

Mise à jour sur le coronavirus

En raison de la pandémie en cours au Japon, les sites ont annoncé leur fermeture pour la durée, ce qui a mis à rude épreuve plusieurs promotions qui espéraient organiser des spectacles dans des arènes vides. NOAH tiendra son spectacle du 18 avril (finale de la Global Tag League) et du 19 avril au Korakuen Hall. Au moment d’écrire ces lignes, ils n’ont annoncé aucune annulation.

“Endless Love Vol.2”

Katsuhiko Nakajima et Go Shiozaki ont tenu la seconde de leurs vidéos pour promouvoir le nouveau livre photo AXIZ «Silver» qui sortira la semaine prochaine via la boutique officielle NOAH, (veuillez noter qu’ils ne sont pas expédiés à l’international, vous devrez donc organiser l’expédition via White Lapin ou autre source).

Avant la mise en ligne de la vidéo sur la chaîne YouTube officielle de NOAH, Katsuhiko Nakajima a tenu une session Instagram en direct de la séance photo. Je rédigerai le Vol.2 en temps voulu (le Vol.1 peut être trouvé ici), mais pour l’instant, voici un récapitulatif de l’événement Instalive.

AILLEURS À NOAH

Naomichi Marufuji et Masaaki Mochizuki visent le prix de la meilleure équipe d’équipe de Tokyo Sports

Tadasuke a filmé une autre vidéo en direct Instagram ivre dans laquelle il est devenu très très gâché. Naomichi Marufuji a essayé de parler avec lui, mais tout ce qu’il pouvait retirer de Tadasuke était de chanter. Il a alors décidé de ne pas l’encourager. Nakajima se demandait ce que Daisuke Harada allait faire à ce sujet. YO-HEY a commenté que Tadasuke avait de belles dents blanches nacrées et a dit qu’il aurait aimé avoir pensé à faire une vidéo Instagram. La vidéo s’est terminée avec Tadasuke (et Sho Totoro qu’il avait l’habitude de mettre devant l’écran quand il a disparu), s’éloignant, s’arrêtant et ne revenant pas. Il s’est probablement évanoui ivre. Pour ne pas être découragé, Tadasuke en a promis un autre. Probablement lundi. NOAH a filmé leurs deux nouveaux stagiaires faisant 500 squats en un peu plus de dix minutes, l’un des stagiaires a continué et a bien dépassé la barre des 500. Un ancien stagiaire de NOAH s’est souvenu comment, lorsqu’il les faisait, ses aînés (Naomichi Marufuji, Takashi Sugiura et Mohammed Yone) lui avaient dit de le faire plus rapidement ou de rentrer chez eux. Cependant, Go Shiozaki et Kotaro Suzuki lui ont dit de ne pas s’inquiéter et de le faire à son rythme. Katsuhiko Nakajima et Go Shiozaki ont commencé «Endless Love Vol.2» en regardant la caméra et en ne bougeant pas pendant une dizaine de minutes; Shiozaki s’agitait car il ne trouve pas la position assise facile, mais Nakajima n’a pas bougé un muscle. Cependant, c’est Nakajima qui l’a terminé par une peur du saut.L’envoi de Hitoshi Kumano a été reporté jusqu’à ce que NOAH soit de retour pour faire des événements en direct, ils veulent qu’il ait le bon envoi.Naomichi Marufuji et Kinya Okada sont apparus dans le clip de Teen’s Heaven «Petit héros dans ton cœur»

CHAMPIONS ACTUELS

DIFFUSIONS

Le 18 avril au Korakuen Hall (finale de la Global Tag League) sera une arène vide, mais sera diffusée en direct sur DDT Universe et Samurai.