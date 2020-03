Note dans les coulisses sur les matchs WrestleMania récemment ajoutés, pourquoi Rey Mysterio n’est pas impliqué

Hier, la WWE a annoncé deux nouveaux matchs pour Wrestlemania 36. Tout d’abord, Aleister Black contre Bobby Lashley, et les champions par équipe de Raw Tag The Street Profits défendent leurs titres contre Andrade et Angel Garza. Selon un rapport de Radio Observateur de Lutte, il y avait beaucoup d’idées pour les matchs de championnat des États-Unis à WrestleMania, mais celles-ci impliquaient probablement Rey Mysterio.

Le rapport a ajouté que, comme Dana Brooke, Rey Mysterio est actuellement en quarantaine et ne sera pas absent de la série. L’AOP aurait probablement affronté les Street Profits dans la série, mais Rezar a subi un biceps déchiré plus tôt ce mois-ci. Dave Meltzer a déclaré que la WWE «réagissait aux circonstances» et «mélangeait les choses». Il a également déclaré que Black vs Lashley avait probablement été ajouté dans un autre but que de faire participer Black à la série.

Lisez aussi: Regardez la promo WWE RAW de Becky Lynch (vidéo), Rey Mysterio vs Angel Garza Video

