Notes en coulisses sur les débuts de Brodie Lee avec AEW

AEW

Brodie Lee a été dévoilée sous le nom d’Exalted One de The Dark Order dans l’épisode de Dynamite hier soir, coupant une redoutable promo dans un couloir sombre avant de ravager les membres du SCU, Frankie Kazarian et Christopher Daniels, après avoir promis de faire payer ce dernier pour avoir rejeté son existence.

PWInsider a publié un nouveau rapport sur la façon dont l’arrivée de Lee a été gérée dans les coulisses. L’ancien Lule Harper allait toujours être le leader du groupe à partir du moment où il était clair qu’il allait signer avec la promotion. Les taquineries Matt Hardy et Lance Archer ont été faites pour chasser les gens du parfum, gardant Lee dévoiler une surprise.

Le 18 mars a été identifié alors que le spectacle devait avoir lieu dans la ville natale de Brodie, Rochester, New York, tout en garantissant une pop massive, bien que l’actualité ait forcé AEW à changer cela.

Regarder Brodie Lee déchaînée dans AEW devrait être très amusant. S’il est aussi créativement supprimé que beaucoup le pensent, il devrait être prêt à devenir fou dans une promotion qui offrira presque certainement une plus grande liberté que ses anciens employés. Dommage qu’il ait perdu la pop de sa ville natale, bien sûr, mais cela ne pouvait pas être évité.