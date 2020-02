Nous savons maintenant quand The Undertaker fait son retour à la WWE

WWE.com

L’univers de la WWE est en effervescence avec les rumeurs du retour potentiel de The Undertaker depuis un certain temps maintenant.

“ Taker n’a pas été vu depuis son apparition dans la spéciale MSG de SmackDown au cours de laquelle il a étranglé Sami Zayn dans l’oubli, ce qui a laissé supposer qu’il était prêt à raccrocher le chapeau … à nouveau, mais avec des rumeurs suggérant qu’il était prêt à affronter AJ Styles à WrestleMania 36 – rumeurs qui ont depuis été alimentées par la brève référence de Styles à RAW – il semble que les jours sombres ne soient pas encore tout à fait terminés.

Maintenant, il semble que nous pourrions avoir une idée du moment où “ The Phenom ” devrait revenir, comme Brad Shepard de ProSportsExtra.com a révélé quand nous pouvons nous attendre à le voir et à Styles de lancer leur programme.

Selon une source de #WWE, The Undertaker devrait commencer sa querelle #WrestleMania à Washington DC le 9 mars pendant #RAW, le lendemain de l’Elimination Chamber PPV.

Taker a raté son premier WrestleMania en près de deux décennies l’année dernière, mais il a lutté contre ce match infâme avec Goldberg en tant que Super ShowDown avant de faire un retour incroyable dans cette équipe de joueurs très divertissante à Extreme Rules dans laquelle lui et Roman Reigns ont combattu Drew McIntyre et Shane McMahon.

Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation officielle quant à savoir s’il reviendra à la Vitrine des Immortels cette année ou non, cela semble de plus en plus probable. Et pour ajouter plus de carburant à cet incendie, selon un nouveau rapport de Fightful Select, “ Taker a récemment été repéré au WWE Performance Center – peut-être en train de préparer une confrontation avec Styles?

