Nous savons maintenant qui a lancé le gâteau à Kevin Owens

Au fil des ans, il y a eu tellement de problèmes non résolus

mystères sur WWE TV. Qui était derrière GTV? Qui a fait exploser la limousine de Vince McMahon? OMS

soulevé la mallette hors de la portée de Steve Austin? Eh bien, nous avons encore zéro

réponses à ces questions, nous savons enfin qui était responsable de

face à tarte Kevin Owens.

Si vous vous souvenez, une bataille de nourriture le 4 juillet 2016

Monday Night Raw a vu KO finir par être touché par une tarte – mais nous ne le verrions jamais

a révélé qui a lancé cette friandise au champion universel unique.

S’exprimant sur The AJ Awesome Show, Owens a révélé à 10 ans

AJ que c’est Vince McMahon qui l’a fait pisser.

Comme l’a dit le Prizefighter: «La seule réponse que je puisse donner

les gens c’est qu’à la fin, même si ce n’est pas lui qui l’a fait physiquement, celui

qui a finalement jeté le gâteau sur moi est Vince McMahon. C’est lui qui a décidé

cette tarte allait me frapper au visage. Et il n’était pas là physiquement pour faire

mais c’est lui qui a rendu cela possible. “

Avance rapide un peu plus d’un an plus tard, et nous verrons bien sûr

Owens laisse tomber McMahon avec un coup de tête en direct sur SmackDown.

Kevin Owens devrait apparaître ce soir à la maison

édition de Raw, avant de rivaliser avec Seth Rollins à WrestleMania 36

Cette fin de semaine.