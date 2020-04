Nouveau scénario de la WWE basé sur une véritable tenue terroriste?

NXT La récente histoire NXT impliquant l’enlèvement de midcarders dans le parking du Performance Center est apparemment inspirée d’une organisation terroriste des années 1970.

Les 48 heures ont été tout à fait normales pour la marque en noir et or.

Rau, l Mendoza et Joaquin Wilde ont été regroupés à l’arrière d’une camionnette par un groupe d’assaillants masqués au cours des dernières semaines, à la fois après des pertes moribondes contre KUSHIDA lors de l’émission. Selon Dave Meltzer sur la plus récente radio de Wrestling Observer, cela conduira à la formation d’une écurie semblable à la Symbionese Liberation Army, une organisation terroriste américaine des années 1970.

Le groupe a kidnappé l’héritière de publication Patty Hearst à 19 ans et a utilisé des menaces de meurtre et d’agression sexuelle dans le cadre de son endoctrinement dans le groupe. On peut supposer que les choses ne seront pas aussi sombres les mercredis soirs, mais il y a apparemment de nouveaux enlèvements, dirigés par le signataire de 2019 et le récent habitué de Largo Loop, Jorge Bolly. L’ancien ‘El Hijo del Fantasma a travaillé six matchs d’homme avec ses futurs partenaires Mendoza et Wilde, probablement pour travailler sur leur chimie avant une réinvention télévisée.

Plus sur cette histoire au fur et à mesure qu’elle se développe, ou si un autre pauvre gazon est jeté dans une camionnette.