Nouveaux dépôts de marques Jon Moxley

Vendredi 7 février, Jon Moxley a déposé une marque pour le nom de «Jon Moxley». Le lendemain, il a déposé pour «Mox». Voici la description:

“Chapeaux; Sweats à capuche; Un pantalon; Chemises. PREMIÈRE UTILISATION: 20040000. PREMIÈRE UTILISATION DANS LE COMMERCE: 20040000 ”

«Divertissement sous forme de concours de lutte; Services de divertissement, à savoir apparitions en direct par une personnalité professionnelle de la lutte et du divertissement sportif; Services de divertissement, à savoir apparitions personnelles d’un lutteur professionnel et personnalité du divertissement sportif; Services de divertissement, nommément expositions et spectacles de lutte par un lutteur et un artiste professionnel; Fourniture de nouvelles et d’informations sur la lutte via un réseau informatique mondial; Fourniture d’entrevues en ligne mettant en vedette un lutteur professionnel et un artiste sportif dans le domaine de la lutte professionnelle et du divertissement sportif à des fins de divertissement. PREMIÈRE UTILISATION: 20040000. PREMIÈRE UTILISATION DANS LE COMMERCE: 20040000 ”