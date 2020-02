Nouveaux détails dans les coulisses de la suspension WWE de Samoa Joe

WWE.com

Il a été confirmé plus tôt cette semaine que la WWE avait accordé à Samoa Joe une suspension de 30 jours pour avoir enfreint la politique de bien-être de l’entreprise, à la suite d’une situation inhabituelle de signalement trois semaines auparavant, WrestleVotes laissant entendre que Joe était sur le point d’être suspendu, puis émettant un rétraction et excuses pour avoir apparemment mal tourné.

Dave Meltzer a une explication possible à tout cela dans la dernière édition du Wrestling Observer Newsletter.

Il est à noter que comme Vince McMahon et parfois Triple H sont généralement les seules personnes qui connaissent les violations de la politique de bien-être au moment où elles tombent, il est tout à fait possible que Joe ait échoué à son test lorsque le rapport original de WrestleVotes a émergé, la société détenant off sur l’annonce jusqu’à plus tôt cette semaine. Meltzer spécule qu’ils ont peut-être choisi de le faire car Joe est actuellement victime d’une commotion cérébrale et n’est pas en mesure de lutter de toute façon.

La suspension de 30 jours de Joe a commencé le 24 février, ce qui signifie qu’il sera autorisé à retourner à la télévision la semaine de WrestleMania 36. Il n’y a actuellement aucun mot sur le fait qu’il sera ou non impliqué dans cette carte, mais il devra passer tests de commotion cérébrale pour faire le spectacle.