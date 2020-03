Nouveaux matchs Wrestlemania annoncés sur WWE Raw; Carte mise à jour

Lors du WrestleMania 36 à domicile de WWE RAW hier soir, il a été confirmé que le champion des États-Unis, Andrade, de la WWE, souffre actuellement d’une blessure aux côtes.

Son manager, Zelina Vega, a annoncé la même chose avant de faire équipe avec Seth Rollins et Angel Garza pour affronter Kevin Owens et RAW Tag Team Champions The Street Profits (Montez Ford et Angelo Dawkins) en action par équipe de six hommes.

Zelina Vega a ensuite mentionné que la superstar de la WWE NXT Austin Theory serait le remplacement d’Andrade pour le match par équipe sur WWE RAW. En fin de compte, Owens et The Profits ont remporté la victoire car Owens a réussi à frapper l’étourdisseur sur Garza en obtenant le décompte des chutes. Suite à cela, il a été confirmé qu’Austin Theory remplacera également Andrade dans le match WrestleMania prévu contre les titres de l’équipe Raw contre Profits.

La blessure aux côtes d’Andrade aurait été «très mineure», mais il n’a pas pu être autorisé médicalement à concourir pour les enregistrements de WrestleMania 36 la semaine dernière. Il a subi la blessure lors de la WWE RAW de la semaine dernière quand lui et Garza se sont associés pour vaincre Ricochet et Cedric Alexander.

Ils ont eu un segment d’après-match avec les Street Profits où la blessure aurait pu avoir lieu. En conséquence, la star de NXT, Austin Theory, fera ses débuts sur la liste principale à WrestleMania pour travailler en tant que nouveau client de Vega.

Nikki Cross et Alexa Bliss contre Asuka et Kairi Sane, champions par équipes féminines de la WWE, ont également été ajoutées à la carte de match de WrestleMania 36. Les titres seront en ligne comme promis par Alexa Bliss pendant des semaines.

Vendredi soir dernier sur FOX, Bliss a épinglé Asuka dans un concours de singles sur SmackDown qui a travaillé comme inducteur pour la WWE tout en confirmant le match. Cela étant dit, la carte WrestleMania 36 actuelle se présente comme suit,

Hôte: Rob Gronkowski

Match de titre universel WWE

Le remplaçant de Roman Reigns contre le Temple de la renommée de la WWE Bill Goldberg (c)

Match pour le titre RAW féminin

Shayna Baszler contre Becky Lynch (c)

Firefly Fun House Match

John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt

Kevin Owens contre Seth Rollins

Match titre WWE

Drew McIntyre contre Brock Lesnar (c)

Match de titre féminin WWE NXT

Charlotte Flair contre Rhea Ripley (c)

Match éliminatoire mortel à 5 ​​voies pour le titre féminin de SmackDown

Lacey Evans contre Sasha Banks contre Naomi contre Tamina Snuka contre Bayley (c)

Match des titres par équipe RAW

Angel Garza et Austin Theory contre The Street Profits (c)

Match de titre intercontinental WWE

Daniel Bryan contre Sami Zayn (c)

Match de classement à triple menace pour le match des titres par équipe de SmackDown

Le nouveau jour contre les Usos contre John Morrison et The Miz (c)

Match des titres par équipes féminines de la WWE

Nikki Cross et Alexa Bliss contre Asuka et Kairi Sane (c)

Dernier homme debout

Edge contre Randy Orton

Match de Boneyard

The Undertaker contre AJ Styles

Elias contre le roi baron Corbin

Bobby Lashley contre Aleister Black

Otis contre Dolph Ziggler