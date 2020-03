Nouvel épisode de karaoké sur le covoiturage avec les meilleures stars de la WWE disponible gratuitement

La WWE a publié ce qui suit:

Vous êtes-vous déjà demandé à quel point Becky Lynch, Roman Reigns, Ronda Rousey et The Bellas peuvent chanter? Je ne me demande plus.

Catch Lynch, Reigns, Rousey, The Bellas et bien d’autres classiques du dernier épisode de «Carpool Karaoke», disponible dès maintenant gratuitement sur Apple TV.

Seth Rollins, Daniel Bryan, The Miz, Maryse, Shayna Baszler, Jessamyn Duke et Marina Shafir apparaissent également dans l’épisode.

Ils rejoignent des superstars apparaissant précédemment, telles que Triple H, Stephanie McMahon, Charlotte Flair, Braun Strowman, Alexa Bliss et d’autres.