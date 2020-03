Nouvelle date possible de retour de la WWE au Madison Square Garden

La pandémie de coronavirus a finalement contraint la WWE à «débrancher» le plus grand événement de l’année, Wrestlemania, qui est désormais annulé de Tampa, en Floride.

Parallèlement à ce changement, la WWE a également organisé les prochains événements en direct qui étaient considérés comme une tournée Heatwave pour le «show of shows». Cela comprenait un arrêt dans l’arène la plus célèbre du monde, le Madison Square Garden, qui a maintenant été annulée.

Un tueur de rumeurs sur Alberto Del Rio pourrait revenir à la WWE en 2020

Il est maintenant confirmé que l’épidémie de coronavirus a récemment conduit la WWE à reporter leur retour au Madison Square Garden de New York. L’événement en direct était initialement prévu le dimanche 22 mars à 15 h HE pour les superstars exclusives à la marque Monday Night Raw.

Des médecins de la WWE surveillent la domination romaine sur la pandémie de coronavirus

Mais cela ne se produira pas car les rassemblements sont interdits aux États-Unis et il est inutile de filmer des événements en direct sans public.

PWInsider.com a fourni un suivi indiquant qu’il y a deux semaines, la WWE s’était enfermée le samedi 27 juin pour un retour au Madison Square Garden. La date a été «suspendue» avant l’épidémie de COVID-19, mais cela pourrait finir par être la date de remplacement annoncée pour les détenteurs actuels de billets. Ceux qui ont déjà réservé des places pour l’événement du 22 mars pourraient assister au prochain spectacle au début de l’été.

L’Arabie saoudite offre 75 millions de dollars à la WWE pour accueillir la Wrestlemania à Riyad?

À ce stade, le calendrier de la WWE reste en suspens dans la plupart des cas, car il n’y a aucune garantie quant au retour à la normale et la société pourrait commencer à organiser des spectacles habituels avec des salles remplies.

La WWE prévoit de déplacer Wrestlemania au Madison Square Garden

En outre, une mise à jour est attendue du Madison Square Garden, lui-même dans les prochaines semaines environ. On ne sait pas non plus à quoi ressemblerait la mise à jour lorsque la WWE reviendra en juin.

Wow, c’est une beauté. Je viens de rentrer du travail et j’ai eu cet incroyable ticket @WWE 3D Collector pour @WWE Live avec DeGeneration X en direct de The World’s Most Famous Arena @TheGarden à New York, mon dernier spectacle @WWE avant la @WrestleMania Week à Tampa. #WWELive #DX #MSG 🗽 pic.twitter.com/s4NFPh0epn

– Alex Fuentes ⭐️🌟⭐️ (@ AlexFuentes91) 28 février 2020

En attendant, vous pouvez consulter la programmation annoncée et annulée pour l’événement en direct du Madison Square Garden le 22 mars.

* Le WWE Hall of Famers DX se réunit – Shawn Michaels, Triple H, Sean Waltman, «Road Dogg» Brian James

* Drew McIntyre contre Randy Orton

* Asuka et Kairi Sane, championnes par équipes féminines de la WWE, se défendent contre Charlotte Flair et la championne féminine RAW Becky Lynch

* Match d’élimination à huit: Kevin Owens, Aleister Black et The Viking Raiders contre Seth Rollins, Murphy et AOP

* Ricochet et RAW Tag Team Champions The Street Profits vs. The OC

* Apparitions de Shayna Baszler, Bobby Lashley, Natalya, Andrade, championne des États-Unis de la WWE, et d’autres