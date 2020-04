Nouvelle direction pour les Raiders Viking après le segment brut de la WWE Wacky?

WWE

Les Viking Raiders “ont joué” dans un segment mal reçu sur l’épisode de WWE Raw hier soir, se livrant à une place de Carpool Karaoke à mi-chemin du spectacle.

Erik et Ivar traversaient la Floride avec cette dernière au volant. Ivar était en train de ronger une jambe de dinde comique et les deux étaient vêtus de leurs t-shirts et de leur couvre-chef de signature, les anciens champions de l’équipe Raw et NXT Tag faisant irruption dans une grosse chanson stupide.

Le segment complet peut être consulté ci-dessous: –

Les spéculations abondent maintenant sur ce que la WWE essaie de faire avec The Viking Raiders ici, avec Wrestling Headlines suggérant que le duo pourrait être réglé pour le changement de marque de la comédie que la promotion aurait prévu pour The Revival avant leur sortie. On pense que le duo défiera les championnats par équipe de The Street Profit à Money In The Bank le 10 mai.

C’est dommage de voir les Raiders suivre cette voie. Ils ont été présentés comme une force vraiment dominante dans NXT et avaient atteint le statut de doyen à TakeOver: New York l’année dernière, mais ont été presque immédiatement annulés lorsqu’ils ont été “promus” à Raw et rebaptisés “The Viking Experience”. Si le segment de la nuit dernière est quelque chose à passer, un changement de marque comique les coulera complètement.