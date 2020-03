Nouvelle formulation “Boneyard” ajoutée à l’Undertaker Vs. AJ Styles

WWE

AJ Styles et The Undertaker’s WrestleMania 36 scrap est un nouveau Boneyard Match.

Oui vraiment. Un match de Boneyard.

Styles a annoncé la stipulation de l’épisode de Raw de la nuit dernière, affirmant qu’il voulait transformer le combat ‘Mania en ce qu’il a appelé “votre (‘ Taker’s ‘) match”, et qu’il avait déjà choisi un complot pour l’enterrement. Cela est venu après une diatribe qui a vu Styles dire que même s’il voulait revendiquer l’âme de son adversaire, Michelle McCool l’avait déjà battu à cela, après avoir déjà déchiré la récente vidéo du couple “Sauver les tigres” sur les médias sociaux.

Alors, qu’est-ce qu’un match Boneyard, exactement? Il n’y a pas de mot pour le moment, bien que le verbiage d’AJ suggère qu’il pourrait s’agir d’une sorte de stipulation Buried Alive. Nous en découvrirons peut-être plus au cours des prochains jours.

La WWE devrait enregistrer WrestleMania 36 dans son intégralité mercredi et jeudi. La majeure partie du contenu sera filmée dans le Performance Center, bien que nous nous attendions également à des extraits ailleurs. Compte tenu de la stipulation, Styles vs ‘Taker pourrait être quelque chose que la promotion semble retirer du site, bien que cela soit purement spéculatif et le restera jusqu’à ce que la confirmation arrive.