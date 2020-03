Nouvelle spéculation sur le match Boneyard de la WWE à WrestleMania 36

WWE

La nuit dernière, WWE Raw a annoncé que le combat WrestleMania 36 de The Undertaker et AJ Styles est devenu un match de Boneyard, avec “ The Phenomenal One ” affirmant qu’il voulait vaincre son adversaire dans le genre de combat “ The Deadman’s ”.

Ni Styles ni la WWE n’ont clarifié ce qu’est exactement un match de Boneyard, bien que AJ annonçant qu’il avait déjà choisi un complot pour enterrer Taker a conduit à parler d’une variation de l’ancienne stipulation de Buried Alive.

Dave Meltzer et Bryan Alvarez ont rejoint le monde de la lutte au sens large en parlant du gadget de l’épisode d’aujourd’hui de Wrestling Observer Radio. Ils ont confirmé au cours de la conversation que le combat sera enregistré sur un plateau fermé, ce qui est logique, mais ajoutent également que la WWE pourrait choisir de conserver le scrap dans une sorte de cimetière, malgré ce qui se passe actuellement dans le monde.

Un cimetière ferait un endroit approprié en termes kayfabe, car il correspond au personnage de Taker à un tee-shirt. Pourtant, on pourrait espérer que la promotion se tromperait du côté de la sensibilité ici.

L’enregistrement pour WrestleMania 36 commence demain, donc il ne faudra peut-être pas longtemps avant d’en savoir plus sur la stipulation.