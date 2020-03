Nouvelles concernant Alberto Del Rio discutant avec la WWE

Nous avons noté plus tôt sur le site qu’Alberto Del Rio avait fait une apparition sur Nos Cayó La Noche au Mexique pour discuter d’un large éventail de sujets.

C’est là qu’il a révélé qu’il était en pourparlers avec la WWE et pense qu’un accord peut être conclu. Si tel est le cas, il reviendra à la mi-2020.

Alex McCarthy de talkSPORT a rapporté ce qui suit sur Twitter:

“On me dit qu’il [Triple H] n’a absolument pas tendu la main à Del Rio pour ce que cela vaut. Personne non plus », a écrit McCarthy en réponse à un fan.