Nouvelles diverses – Billy Corgan / Smashing Pumpkins, NXT / EVOLVE, Stu Bennett

Le président de la NWA, Billy Corgan, et son groupe, les Smashing Pumpkins, participeront à la tournée East Coast Guns N ’Roses.

Stu «Wade Barrett» Bennett participera à la convention WrestleCon en avril.

La superstar de la WWE NXT, Jake Atlas, apparaîtra à plusieurs dates EVOLVE à la mi-mars. Il est confirmé pour les émissions suivantes:

* EVOLVE 145 (29 février à Queens, NY)

* EVOLVE 146 (1er mars à Melrose, MA)

* EVOLVE 147 (14 mars à Livonia, MI)

* EVOLVE 148 (15 mars à Chicago, IL)

Ring of Honor a confirmé que les Havana Pitbulls (Rocky Romero et Ricky Reyes) feront équipe pour la première fois depuis près de 13 ans lorsqu’ils affronteront MexaBlood (Bandido et Flamita) au ROH Past vs. Present à Las Vegas le 14 mars. Les matchs suivants sont confirmés pour l’émission:

* Jay Briscoe contre Mark Briscoe

* Jay Lethal contre Xavier

* Generation Next (Matt Sydal & Alex Shelley) contre Villain Enterprises (Marty Scurll & Flip Gordon)

* Homicide contre Brody King

* Havana Pitbulls (Rocky Romero vs Ricky Reyes) vs MexaBlood (Bandido & Flamita)

* Doug Williams contre Jonathan Gresham

* Delirious & Grizzly Redwood contre Dalton Castle et Joe Hendry