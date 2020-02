Nouvelles ROH – Angelina Love se prépare pour le tournoi de titre féminin, vidéo de formation du BCP

Le champion du monde ROH PCO a tweeté la vidéo suivante, montrant un clip de lui-même en train de s’entraîner avec D.Destro:

Lundi soir PCO et Destro. Des exploits de la musculation pour le champion du monde @ringofhonor et son mentor D.Destro !!! # pcoMONSTERmania # THATSmyMONSTER pic.twitter.com/OOLF4lYPSn

– PCO MONSTER MANIA (@PCOisNotHuman) 25 février 2020

ROH a envoyé le communiqué de presse suivant, révélant qu’Angelina Love participera au tournoi pour couronner une nouvelle championne du monde féminine ROH:

L’amour rejoint le championnat de 16 concurrents. Le tournoi commence le 24 avril à Philadelphie au ROH Quest For Gold, qui comprendra huit matchs de premier tour.

PARTICIPANT AU TOURNOI MONDIAL DE TITRE ROH FEMMES: ANGELINA LOVE

Personne dans Ring of Honor – homme ou femme – n’a remporté autant de championnats du monde en simple qu’Angelina Love. Cela fait automatiquement d’elle l’une des favorites pour remporter le tournoi ROH Women’s World Title.

Love, qui est arrivée à ROH il y a près d’un an en tant qu’ancienne championne du monde à six reprises, a remporté le titre mondial des femmes d’honneur, et maintenant elle cherche le titre mondial n ° 8. Elle aura sa chance d’être l’une des 16 concurrents dans le tournoi, qui débutera avec huit matchs de première ronde à Quest For Gold à Philadelphie le 24 avril.

Love, Mandy Leon et Velvet Sky – collectivement connus sous le nom de The Allure – ont mis la division féminine ROH au courant lorsqu’elles ont fait irruption sur la scène de G1 Supercard devant une foule à guichets fermés au Madison Square Garden en avril dernier. Le trio controversé a immédiatement attiré la colère des fans pour leurs attaques répétées et leur attitude de «méchantes filles».

Cependant, aussi facile que cela soit pour les fans de détester Love, personne ne peut nier son immense talent. Le natif de Toronto a lutté partout aux États-Unis ainsi qu’en Europe et au Mexique et a battu certains des plus grands noms du sport.

Ne soyez pas surpris si la nouvelle ère de la lutte des femmes en ROH se transforme en «L’âge de l’attrait».

