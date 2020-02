Nouvelles ROH – Rocky Romero prêt pour le tournoi de championnat pur, mise à jour Nicole Savoy

Ring of Honor a envoyé le communiqué de presse suivant, révélant que Rocky Romero participera au tournoi Pure Championship. Il rejoint Alex Shelley, Jonathan Gresham et Doug Williams en tant que concurrents confirmés du tournoi, qui débutera le 10 avril:

Le tournoi pour couronner le premier Ring of Honor Pure Champion depuis 2006 commence à Pure Excellence le vendredi 10 avril à Columbus et le samedi 11 avril à Pittsburgh. Seize participants représentant au moins six pays se battront pour mettre leurs noms aux côtés de Jay Lethal, Samoa Joe, AJ Styles, Nigel McGuinness, Bryan Danielson et d’autres ancêtres ROH qui ont combattu selon les règles pures. Les règles ont donné une saveur distincte à chaque match de Pure Rules: les coups de poing fermés étaient illégaux et chaque compétiteur avait droit à trois bris de corde pour arrêter les prises de soumission et les chutes pendant le match; après cela, les chutes et la soumission sur ou sous les cordes seraient légales.

Le premier homme à détenir des championnats dans Ring of Honor, New Japan et CMLL revient à ROH pour faire quelque chose qu’il n’a jamais fait au cours de sa carrière de près de 20 ans et qui l’a amené partout dans le monde et plus encore: participer à des règles pures correspondre dans un anneau ROH. Et pour Rocky Romero, le Pure Championship représente une opportunité de faire autre chose qu’il n’a jamais fait en ROH: remporter un ROH Championship en simple!

En 2005, Rocky Romero, alors âgé de 23 ans, avait déjà détenu des titres en ROH, au Nouveau Japon et en CMLL et était la moitié des champions en titre de l’équipe d’étiquettes ROH en titre de tous les temps, The Havana Pitbulls. Depuis lors, Romero a remporté à la fois les singles poids lourds IWGP Jr. et les championnats par équipes, battant le record de la plupart des règnes comme la moitié de ces derniers.

Romero est un incontournable de ROH, que ce soit avec Ricky Reyes, Alex Koslov ou Beretta pendant la quasi-totalité de l’existence de ROH et son mélange de styles américain, mexicain, européen et japonais en fait l’un des lutteurs les plus difficiles. dans le monde pour lequel un plan de match. Mais Romero n’a pas encore participé à un match de lutte Pure Rules dans un ROH, une réalisation rare manquante dans une carrière qui est déjà sur une trajectoire du Hall of Fame!

Nicole Savoy a été ajoutée au tournoi de championnat féminin ROH. Elle rejoint Angelina Love, Sumie Sakai et Kellyanne dans le tournoi de 16 personnes, qui commence le 24 avril:

Nicole Savoy détient le record du plus long règne en tant que Champion Shimmer dans les 13 ans d’histoire du titre prestigieux. Elle cherche maintenant à entamer un nouveau règne en tant que championne du monde féminine du Ring of Honor.

Savoy est l’une des 16 concurrentes du tournoi à couronner une nouvelle championne féminine en ROH. Le tournoi démarre avec huit matchs de première ronde à Quest For Gold à Philadelphie le 24 avril.

Savoy, une vétéran de neuf ans qui a détenu le titre Shimmer pendant 721 jours de 2017 à 2019, a fait forte impression pendant sa courte période avec ROH. Lors de son premier match à Final Battle Fallout en décembre, elle a battu l’ancienne championne du monde des femmes d’honneur Sumie Sakai.

Surnommée à juste titre «La Reine des suplex», Savoy a une formation en Muay Thai et en jiu-jitsu. Quand elle était Champion Shimmer, Savoy a réussi à défendre le titre contre Mercedes Martinez, Deonna Purrazzo, Britt Baker, Cheerleader Melissa, LuFisto et Kimber Lee, entre autres.

Grâce à sa capacité sur le ring et à son expérience des gros matchs, Savoy semble être une difficile dans le tournoi.