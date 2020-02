NWA Power aurait pu être sur le réseau WWE

NWA / WWE

NWA Powerrr est une sorte de réussite à petite échelle depuis ses débuts sur YouTube en octobre dernier, mais sa portée et son attrait peuvent avoir été très différents selon le commentateur original de la promotion, Jim Cornette.

S’exprimant sur le dernier épisode de son podcast, Jim Cornette Experience, le gestionnaire chevronné a mentionné que la NWA avait initialement tenté de faire revivre son émission sur le WWE Network.

Le vice-président de la NWA, Dave Lagana, a déclaré à Cornette qu’il avait eu des réunions avec Stamford, que ce dernier avait du mal à croire étant donné l’incrédulité de la notion de WWE mettant en vedette leur rival territorial sur le service de streaming. Parce qu’il ne s’attendait pas à ce que quelque chose se concrétise, Cornette hésitait à s’enfermer dans le projet.

Quelques semaines plus tard, Lagana est revenu vers lui et a dit qu’ils se dirigeaient vers YouTube, et Cornetter était à bord. Ses fonctions d’annonce ont pris fin en novembre, après la diffusion d’un épisode de Powerrr dans lequel il a fait une blague à motivation raciste.

Pouvez-vous imaginer à quoi pourrait ressembler une version sanctionnée par la WWE de NWA Power? Et la WWE aurait-elle accepté d’impliquer Cornette dans le projet?