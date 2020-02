NWA Powerrr Results and Analysis 2/11/2020

La NWA Powerrr a cette semaine quelques matchs plus importants à organiser pour l’avenir. Eli Drake et James Storm tentent de trouver leurs nouveaux défis pour leurs championnats par équipes. Ricky Starks affronte Max Cross pour son championnat de télévision et essaie d’ajouter une autre défense pour progresser dans les Lucky Sevens.

Enfin, avec Marty Scurll à la tête de Nick Aldis, le National Treasure and Strictly Business sera-t-il victorieux dans cet épisode ou les jeux d’esprit de “The Villain” seront-ils trop pour le champion du monde? Découvrez la NWA Powerrr de ce soir!

Résultats

The Dawsons (w / The Pope) vs The Bouncers (w / Eddie Kingston): The Bouncers bat. The Dawsons via The Blackout – ** 1 / 4Tom Latimer vs Tim Storm: Tom Latimer bat. Tim Storm via Brighter Side of Suffering – ** 1 / 2Ricky Starks (c) vs Matt Cross pour le NWA Television Championship: Time Limit Draw – ** 3 / 4Melina vs Tasha Steelz: Melina def. Tasha Steelz via Primal Scream – ** Rock N Roll Express vs Royce Issacs & Nick Aldis: Issacs et Aldis gagnent via Pinfall – ***

Une analyse

The Dawsons vs The Bouncers- En ouvrant la NWA Powerrr d’aujourd’hui, elle continue la querelle avec Kingston et The Pope avec les champions des balises, Eli Drake et James Storm, dans un commentaire. Le match commence alors que votre grand homme typique se bat avec des côtelettes, des coups de poing, fondamentalement la masse d’humanité entre ces quatre hommes est écrasante et pleine de suspense. Il n’y avait aucun avantage réel pour la majorité du match jusqu’à ce que les Bouncers prennent rapidement le dessus avec des tags chauds et rapides et prennent rapidement soin de Dave et Zane Dawson avec The Blackout (Superplex / Frog Splash Combination).

Joe Galli demande à Tom Latimer de parler de son match contre Tim Storm, disant qu’il n’est rien pour Strictly Business et qu’ils veulent que leurs titres de tag soient de retour autour de la taille des Wildcards et dit que Drake & Storm n’est même pas une vraie équipe et ne représente aucune menace pour lui et Royce.

Tom Latimer vs Tim Storm– Tim Storm obtient l’avantage très tôt en retirant Latimer du combat et du ring. Une fois de retour, ils essaient de se décoller avec des tests de force, exécutant des plaqués aux épaules, des attaches de col et de coudes et des échanges de coups jusqu’à ce que Latimer obtienne l’avantage avec une lance rapide sur les cordes. L’offensive au sol et au livre, ciblant la région de l’épaule et du cou de Storm jusqu’à ce qu’elle commence à se lever et à abattre Latimer avec un Lariat et à poursuivre son explosion d’infraction. Storm se bat bien jusqu’à ce que Latimer le coupe et le frappe avec Brighter Side of Suffering (Elevating DDT) pour la victoire.

David Marquez a Trevor Murdoch pour une interview sur le tirage au sort limite et Murdoch dit qu’il veut et mérite un autre match pour le championnat national de la NWA. Le point d’interrogation vient de faire l’hymne national mongrovian très respecté et sérieux et défie Trevor Murdoch à un match.

Sean Mooney a une mise à jour de Ring of Honor où Marty Scurll a une contre-offre où si Scurll perd, il paiera personnellement à Nick Aldis un demi-million de dollars. Il y aura un spectacle qui sortira appelé Circled Squared qui ressemble beaucoup à Tough Enough ou British Bootcamp pour la semaine à venir de la NWA Time Slot.

Ricky Starks contre Matt Cross- Comme chaque match de championnat de télévision, celui-ci est limité à six minutes et cinq secondes. Habituellement, ces deux concurrents ont un rythme très élevé et une action élevée, mais ils suivent un rythme technique plus ancré avec des têtes et des verrous de poignet mis à la terre et debout. Enfin, le rythme s’accélère pour les deux hommes car ils montrent leurs mouvements les plus rapides et Matt Cross obtient l’avantage. Alors que Cross continue son offensive, la résilience de Starks le maintient dans la mêlée. Alors que Cross met finalement Ricky Starks à terre et va vers le haut, le temps se termine et Ricky conserve son championnat.

Marti Belle est sur le prochain match de titre féminin et dit que Melina est la raison pour laquelle elle est meilleure que lorsqu’elle était avec Allysin. Allysin Kay vient confronter Marti à propos de la manipulation de Melina et Marti ne l’a pas.

Melina vs Tasha Steelz- Ce match est tout Melina. Elle n’a pas obtenu son opportunité de titre contre Thunder Rosa, elle doit donc lutter et montrer qu’elle sera une concurrente pour une future opportunité pour le championnat féminin. Après sa signature Primal Scream (Inverted Bulldog Legdrop), elle dit au monde qu’elle obtiendra son match de championnat féminin parce qu’elle le dit.Rock N Roll Express contre Royce Issacs et Nick Aldis– Le Rock N Roll Express reprend le match depuis le début, s’assurant qu’Aldis n’entre jamais sur le ring et l’emmenant à Issacs avec des tags rapides. Issacs crée la séparation et fait entrer Nick Aldis; avantage possible pour Strictly Business mais Ricky Morton coupe Aldis avec un Standing Frankensteiner. Strictly Business commence à devenir sale et sournois en emmenant Ricky Morton à l’extérieur et en utilisant les distractions de l’arbitre pour en profiter. Robert Gibson obtient une étiquette et prend le relais peu de temps après, mais l’arbitre se distrait de Ricky Morton et Nick Aldis dans le coin; Royce Issacs frappe Morton et épingle les légendes avec l’aide de la corde du milieu.

Analyse finale

NWA Powerrr était un coup bien monté et a fait avancer chaque histoire. Storm et Drake recherchent la compétition, Pope et Kingston ont leur querelle pour éloigner Eddie Kingston de Homicide. Murdoch étant en colère et furieux des actions d’Aron Stevens et de The Question Mark. L’histoire entre Ricky Morton et Nick Aldis a commencé avant leur match de championnat; et a un élément supplémentaire de Marty Scrull comme une menace imminente. Avec un peu de chance, ils pourront maintenir cette belle allure guidée par l’histoire et continuer ainsi parce que personnellement; J’en suis fan et je veux voir comment chaque histoire progresse.

Comme indiqué précédemment, le NWA Powerrr prendra une semaine de pause pour leur nouveau spectacle qui sera autour; Circled Squared mais, leur couverture sera comment la semaine prochaine sur NWA Television!