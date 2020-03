NWA Powerrr Results & Review 3/3/2020

Nous voici avec un Golden Episode de NWA Powerrr cette semaine! La raison pour laquelle il est doré, c’est parce que nous avons deux matches de championnat ce soir.

Eli Drake et James Storm ont une défense contre les videurs du Ring of Honor pour non seulement les chances de Tag Team Championship mais; Crockett Cup Implications également en jeu en avril. Le deuxième match de championnat de la nuit est Champion de télévision; Ricky Starks cherche à faire sa troisième défense de Lucky 7 contre le “Outlandish” Zicky Dice après que Dice a remporté la semaine dernière la victoire pour un tir contre le champion. Aurons-nous de nouveaux détenteurs d’or à la fin de la soirée? Est-ce que Villain Enterprises ou Strictly Business auront une autre altercation menant au match de Marty Scurll et Nick Aldis avec le championnat du monde NWA sur la ligne?

Découvrez cette semaine NWA Powerrr!

Résultats Powerrr:

Zicky Dice vs Ricky Starks (c) pour le NWA Television Championship: Zicky Dice gagne via Roll Up CHANGEMENT DE TITRE !!!! – ** CW Anderson & Caleb Conley vs The Dawsons: Anderson & Conley gagnent via la combinaison Spinebuster / Moonsault- *** Eli Drake & James Storm (c) vs The Bouncers pour le NWA Tag Team Championship: Drake & Storm gagne via Superkic / Elbow Drop Combination DÉFENSE DU TITRE !!! – ** 1/2

Revue Powerrr:

Zicky Dice contre Ricky Starks

Zicky commence par une puissance rapide au début avec un retrait, mais ne peut pas être extravagant sans montrer son charisme; brûler le temps hors de l’horloge bien que Starks joue avec Zicky avant qu’une rafale rapide d’infraction envoie Zicky Dice à l’extérieur. Zicky, piégeant et attaquant le champion alors qu’il le suit dehors pour prendre le dessus; visant l’arrière de Ricky Starks.

Après trop de showboating, Ricky Starks obtient l’avantage rapide, allant chercher un Tornado DDT dans les cordes, le fait bloquer mais; nettoie et donne à Zicky une flèche de faucon obtenant seulement un compte de deux. Zicky Dice devient un peu délicat et essaie de prendre le dessus en envoyant le sac banane à Ricky Starks, disant qu’il utilisait le sac banane illégalement et tente d’obtenir l’arbitre DQ Ricky Starks. En vain, Zicky Dice contrecarre ensuite Ricky Starks pour un roll up et une victoire.

Conséquences: Zicky n’a aucune chance de célébrer alors que Thom Latimer sort pour dire à Joe Galli que Camille parlera ENFIN comme Galli a essayé d’obtenir depuis le début de Powerrr.

Un récapitulatif est présenté de la conférence de presse d’Aldis / Scurll pour le championnat du monde de la NWA à la Coupe Crockett. Marty donne son cœur à dire aux fans d’acheter un billet pour regarder un grand spectacle alors que Nick est le prochain, dit à tout le monde qu’il est la NWA et qu’il est actuellement sur son règne de près de 500 jours sur son deuxième règne de championnat.

David Marquez a le point d’interrogation et Aron Stevens dit qu’il veut plus de ceintures de championnat. Pour faire ses preuves auprès des Tag Team Champions, il veut affronter l’équipe de tag la plus légendaire de la NWA alors que le Rock n Roll Express sort pour répondre au défi de Stevens. Ricky Morton dit qu’il accepte pour le prochain spectacle.

CW Anderson & Caleb Conley contre The Dawsons

Selon les règles de l’équipe Tornado, les quatre hommes sont à l’intérieur du ring et le rendent aussi chaotique que cela puisse paraître car le contrat du LOSER est sur le point d’expirer. Les Dawson obtiennent l’avantage tôt en séparant Anderson et Conley avec deux avantages en tête tout au long. Comme si le look de The Dawson gagnait et que son contrat soit renouvelé; CW Anderson tire les cordes vers le bas pour sortir le Zane Dawson du ring et mettre en place l’Anderson Spinebuster; et Conley faisant un Mero Moonsault pour obtenir le tombé et les contrats au sein de la RNF.

Joe Galli a invité May Valentine et Sal Rinauro à parler du blog de Valentine à propos de son passage dans la RNF. Galli suggère qu’il devrait y avoir un épisode en direct de “The Diary of May” alors que Royce Issacs sort en jalousie, menaçant de casser l’autre bras de Sal. May se met en colère et dit à Royce d’arrêter et de partir avec Sal Rinauro après.

Le Pape et les Bruisers discutent avec Marquez de ce que fait le Pape; aider les Videurs à se mettre sous les projecteurs et à briller comme Le Pape. Le Beer City Bruiser dit qu’ils seront les nouveaux champions par équipe et le feront facilement.

Eli Drake & James Storm (avec Eddie Kingston) vs The Bouncers (avec le pape)

Les Bouncers obtiennent une domination très précoce contre les champions qui sont les plus gros concurrents à l’intérieur du ring. Peu importe ce qu’Eli et James tentent contre les deux mastodontes, ils ne peuvent pas prendre le dessus. Après quelques tentatives infructueuses à leur jeu habituel de terrain et de martèlement; Drake et Storm utilisent l’avantage Bouncers contre leurs adversaires et avec leur propre élan contre eux; Eli et James terminent The Bruisers de belle façon, conservant l’or.

Dernières pensées:

Il y a beaucoup à décomposer de cet épisode de cette semaine rien que des matchs. Aron Stevens et Question Mark partant à la conquête de l’or seront une histoire très intéressante; d’aller essayer de faire ses preuves en affrontant le Rock n Roll Express. Vous fait penser si les experts en karaté essaieront de tirer un rapide sur les légendes; ou vont-ils vraiment les combattre équitablement pour lever le pouce et se frayer un chemin dans une opportunité de championnat par équipe Tag.

Malheureusement, Ricky Starks n’a pas pu conserver le championnat de télévision; qui est en grande partie le prix d’être le champion de télévision, défendre le championnat plus que quiconque dans l’entreprise. Personnellement, je ne suis pas le plus grand fan de Zicky Dice, mais cela pourrait conduire Ricky Starks à se venger de Zicky ou de quelqu’un d’autre comme Matt Cross ou Trevor Murdoch, peut-être en enlevant le championnat à Zicky Dice.

Enfin, les Bouncers n’ont pas pu faire le travail et n’ont pas remporté les championnats par équipes comme promis par Le Pape. Avec Eddie Kingston se profile dans le coin pour Drake et Storm; verrons-nous le pape revenir sur le ring et combattre enfin Kingston? Avec toutes ces pensées qui circulent, la NWA n’aura pas Powerrr la semaine prochaine. Ils auront les épisodes 2 et 3 de Circle Squared diffusés la semaine prochaine; qui sera couvert la semaine prochaine par votre vraiment.