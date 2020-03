NWA Star montre sa vraie beauté à l’occasion du mois de l’histoire des femmes

On peut dire que l’une des femmes les plus chaudes du monde de la lutte professionnelle a célébré le Mois de l’histoire des femmes avec un message sur Twitter qui a montré sa beauté. Kamille a affiché ses looks incroyablement magnifiques avec et sans le maquillage glamour, la foudre et tout ce qui précède.

Il ne fait aucun doute que Kamille est l’une des étoiles montantes les plus rapides de la NWA aujourd’hui. Skies la limite de ce qu’elle sera en mesure de faire dans l’industrie de la lutte dans un avenir prévisible.

Je suis une fille girly. Je suis un garçon manqué athlétique musclé. Je suis toutes ces choses. N’oubliez pas que la pose, l’éclairage, les angles de caméra et bien sûr le maquillage peuvent faire ressembler la même personne à des millions de façons différentes. Embrassez-les tous! #WomensHistoryMonth pic.twitter.com/vOgDUAr9RT

– Kamille (@kamillebrick) 13 mars 2020