nWo confirmé pour le WWE Smackdown de cette semaine sur FOX

Cette semaine, WWE Smackdown vient de recevoir l’une des principales attractions, car plusieurs noms légendaires devraient apparaître. Comme confirmé par WWE.com, le Hall of Famers for 2020 Class sera présent sur le salon. La légendaire faction nWo sera en direct sur FOX cette semaine dans un segment spécial de A Moment of Bliss.

Comme indiqué précédemment, nWo sera intronisé dans la classe Hall of Fame de 2020 le 2 avril pendant le week-end de Wrestlemania. L’événement sera organisé par l’Amalie Arena de Tampa, en Floride, et des témoins comme Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall et Sean Waltman obtiendront leur deuxième bague au Temple de la renommée.

Avant la soirée prestigieuse, le mois prochain, WWE Smackdown aura l’honneur de les voir en direct, en personne, ce soir,

«Hé yo… Le nWo arrive à Friday Night SmackDown!

Oui, Kevin Nash, Scott Hall et Sean Waltman seront les invités du talk-show animé d’Alexa Bliss, “A Moment of Bliss”.

Qu’est-ce que le groupe légendaire et controversé aura à dire avant son entrée dans la salle le mois prochain lors du week-end de WrestleMania? Découvrez ce vendredi soir à 8/7 C sur FOX! ”

Il n’y a pas de mise à jour de ce qui sera exactement nWo sur Smackdown mais ils sont plus susceptibles de promouvoir la cérémonie du Temple de la renommée lors de cette apparition. Il y a deux semaines, les Bella Twins sont également apparus dans l’émission dans le même but.

Cette fois-ci, la faction légendaire qui a autrefois changé le cours de la lutte pro fera son apparition inaugurale sur WWE TV après Wrestlemania 31. Cela devrait faire grimper les cotes d’écoute et le nombre de téléspectateurs alors que la WWE présente l’édition à domicile de Elimination Chamber.

Cela dit, le Smackdown de cette semaine qui se déroule à la KeyBank Arena de Buffalo, New York, a officialisé les segments suivants,

– Le segment Firefly Fun House revient après le défi de WrestleMania

– Match Tag Team Gauntlet (le vainqueur participera en dernier au match SmackDown Tag Team Championship Elimination Chamber)

– Championne féminine de SmackDown Bayley & Sasha Banks contre Lacey Evans & Naomi

– Les nWo (Kevin Nash, Scott Hall & Sean Waltman) apparaissent dans Moment Of Bliss