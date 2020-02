nWo Sting parle d’être terminé au Japon, ne voulant pas simplement être un clone de Sting

Jeff Farmer, mieux connu sous le nom de nWo Sting, a récemment été interviewé par Wrestling Epicenter pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Ce qu’il a fait depuis qu’il a quitté la lutte:

J’ai pris ma retraite il y a plusieurs années et je suis retourné à l’école et j’ai obtenu ma maîtrise à l’Université de Miami. Maintenant, je travaille pour l’Université. Je fais quelques apparitions (de lutte) de temps en temps mais pas beaucoup. Mes racines sont au Japon et j’étais en fait là-bas, j’ai lutté là-bas l’année dernière pour (The Great) Muta et je pense que j’y vais aussi cette année. Mais à part ça, j’ai à peu près raccroché.

Faire des conventions de lutte:

Vous savez, je n’en ai pas fait trop. Scott (Norton), je suis de bons amis avec Scott. Il m’a invité à quelques-uns. Mais je n’en ai vraiment pas fait trop. Mais, quand j’étais à Tokyo l’année dernière, j’ai pu rencontrer beaucoup de fans. Les fans japonais sont incroyables et ce fut un plaisir de revenir dans le ring après 15 ans.

Le personnage Cobra et s’il était basé sur GI Joe ou le film Sylvester Stallone:

(rires) Excellente question! J’ai commencé dans une équipe de tag appelée Thunder and Lightning avec mon bon ami Clark Haynes. Le personnage de Cobra, ce n’était pas vraiment basé sur le film de Stallone. C’était une sorte de chose militaire secrète. Je n’ai pas vraiment bien débusqué. Mais je pensais que c’était intéressant. Je donnerais une étiquette de chien à un enfant dans la foule, puis saluerais donc il y avait des composants interactifs. Donc, je pensais que c’était un bon personnage.

Mais, encore une fois, je ne pensais pas vraiment à l’avenir ni même à l’histoire du passé. Bien sûr, ils ont fait un peu (histoire en arrière) avec (Craig «Pitbull») Pittman plus tard. Mais, je pensais que c’était un personnage OK. Je pense que cela avait du potentiel. Mais c’était difficile avec le talent de la WCW. Où les mettez-vous? Combien de temps de télévision reçoivent-ils? Mais, encore une fois, c’était un personnage décent. Mais ils n’en ont pas fait grand-chose.

Sa querelle avec Craig Pittman ayant des entrées sympas:

Ouais, j’étais sous le ring une nuit et je suis venu de derrière lui. C’était amusant. Mais, vous deviez avoir le bon type de soutien pour que ces choses fonctionnent vraiment.

Ressemblant beaucoup à Sting physiquement avant de jouer au nWo Sting:

C’est exactement, probablement, la raison pour laquelle Eric Bischoff m’a demandé de faire le nWo Sting. Steve (Borden, Sting) et moi étions de taille similaire et semblions relativement proches.

Les prothèses le faisaient ressembler davantage à Sting pour le segment des limousines Lex Luger:

Ils avaient un gars AFX, je pense que son nom était Andre. Il travaillait à Hollywood mais il faisait des trucs secondaires pour la WCW. Il a pris un moule de la tête de Steve, comme de ses traits du visage, puis ils ont pris un moule de ma tête. Ses fronts de front, comme sur son front, étaient plus gros. Ensuite, bien sûr, j’avais des yeux plus clairs et il avait des yeux sombres. J’avais cette prothèse sur mon visage pour qu’elle ressemble davantage à son visage. Ça avait l’air vraiment proche!

Mais, après un certain temps, nous avons abandonné les prothèses parce que nous n’en avions pas besoin à cause de la peinture. Personne ne regardait nos compétences pour voir si elles correspondaient. Et puis, les contacts. Les contects étaient terribles! Je me souviens quand je les ai mis, je n’avais jamais porté de contacts auparavant. C’était vraiment difficile pour moi de voir avec ceux-là! Je me souviens quand je suis allé attaquer Lex, ça a bougé et je ne pouvais pas le voir. Mais, personne ne connaissait cette partie!

Le nWo original a vraiment déclenché les guerres du lundi soir et «l’ère de l’attitude» comme on l’appelle maintenant:

Tu sais, je suis d’accord avec toi. C’était incroyable d’être à part. Et, en tant que Sting at Fall Brawl et tout le monde pense que c’était Sting and the swerve, c’était un grand moment de lutte pour faire partie de. La quantité d’attention, de la part des fans, que le nWo a pu générer! C’était incroyable! Nous remercions Hogan, Hall, Nash et (Eric) Bischoff pour le succès du groupe. C’était vraiment un exploit incroyable de le voir rendre la lutte si populaire.

Le personnage de nWo Sting ayant plus de jambes aux États-Unis qu’il n’en a été donné:

Le personnage était génial parce qu’il aurait pu être comme un jumeau maléfique comme Batman ou un Spider Man avec Black Spiderman ou tout ce que vous voulez appeler, comme un super héros sombre et Sting était comme un super héros. Bien sûr, ce n’était pas mon idée. Eric Bischoff m’a dit que si ça fuit ou s’en va, ils vont l’écraser.

Encore une fois, c’était au-dessus de mon salaire, mais le personnage aurait pu être une douleur pour Sting et une épine dans le côté hsi pour le long terme. Peut-être qu’en fin de compte, ils pourraient se retrouver du même côté et qu’il aurait pu y avoir une équipe de Sting tag et qu’ils se battaient ensemble. Mais, il y avait tellement de choses qu’ils auraient pu en faire, vous savez?

Le personnage n’étant pas un clone de Sting:

Vous savez, au départ, il a été conçu pour tromper tout le monde. Mais, après un certain temps, vous savez, je n’ai jamais porté les maillots qu’il portait. J’ai toujours eu mes propres collants. Sur la peinture faciale, j’ai ajouté quelques lignes supplémentaires, il serait donc évident que je n’essayais pas d’être Sting, j’essayais de me moquer de Sting et d’être une mauvaise version de Sting.

Le succès du personnage au Japon:

Au Japon, j’étais le nWo Sting et j’ai fait ce personnage pendant des années, comme 2 ou 3 ans. J’ai eu des centaines de matchs en tant que nWo Sting. Les fans japonais savaient que je n’essayais pas d’être Sting et c’était son propre personnage. Aux États-Unis, ce n’était pas du tout présenté de cette façon.

Sa ressemblance avec la couverture arrière d’un DVD de Sting parce que la WWE ne pouvait pas faire la différence:

(rires) Non, pas de royalties! J’en ai entendu parler. Cette photo, je pense, a été prise quand j’étais au Japon. Je pense que j’avais Hiro Saito dans une petite prise.

La popularité de la nWo sur les marchés traditionnels de la WWE:

Vous savez, il y avait une guerre en cours! Ce fût un agréable moment. C’était presque comme une course parce que vous aviez la guerre des cotes, la guerre des achats. Et, vous savez, c’était aussi un bon moment pour les garçons parce que si vous étiez malheureux, vous aviez un petit effet de levier pour aller de l’autre côté, peut-être? Je pense que c’était un peu perdu après la vente de WCW. Tu sais? Vous avez McDonalds et Burger King! Vous ne voulez pas avoir un seul choix.

Comparant son expérience dans le nWo en WCW et au Japon:

Pour sûr. Dans WCW, il y avait beaucoup de petits clics et de népotisme et vous ne saviez jamais vraiment qui était de quel côté. Au Japon, c’était juste une lutte simple. J’y arriverais, mon nom figurerait au conseil d’administration, je prospérais beaucoup plus dans cet environnement qu’à la WCW. Ce n’était la faute de personne. C’était juste qu’il y avait beaucoup de talent dans WCW et tout le monde se battait pour le temps TV et nous (WCW) n’avions pas vraiment d’espace pour tout cela. C’était juste une autre époque.

S’il a déjà été contacté pour reprendre le personnage de “Sting” dans TNA:

Si cela a été discuté, personne ne m’a jamais contacté à ce sujet.

AEW ramène la lutte à TNT:

Je pense que c’est bien! J’ai commencé il y a longtemps et il y avait encore des territoires… La lutte était très différente. Plus de vieille école et je déteste dire cela parce que je sais que beaucoup de gars disent: “Oh ouais, c’était de la vieille école quand nous avons fait ça et nous étions sur la route.” Je pense que vous avez une formidable opportunité aujourd’hui avec les médias sociaux pour atteindre autant de personnes.

Si vous y réfléchissez, vous n’avez eu que le temps que vous avez passé à la télévision pour vous connecter, passer le cap, vous faire remarquer ou peu importe comment vous voulez l’appeler. Maintenant, avec les médias sociaux, vous pouvez suivre quelqu’un quand il rentre à la maison, quand il est au gymnase, quand il fait autre chose. Cela vous permet d’obtenir un statut de célébrité que vous ne pouviez pas atteindre lorsque vous n’étiez à la télévision que pendant un certain temps et c’est tout ce que vous aviez. Maintenant, avec les médias sociaux, c’est une époque complètement différente pour la lutte. Je pense que c’est un plus!

S’il regarde le produit actuel:

Tu sais, vraiment pas. Je l’ai fait pendant un certain temps lorsque je m’en suis sorti pour la première fois, mais je l’ai trouvé vraiment frustrant! (rires) Becausse, quand tu connais le métier, ça te frustre de voir les choses. Tu sais? Je n’aimais pas le regarder donc je ne le regarde plus.

Le succès du Bullet Club et de New Japan maintenant:

Vous savez, je pense que c’est incroyable. Je dis que je ne le regarde pas, mais cela signifie que je ne le regarde pas régulièrement. J’ai lutté contre Tanahashi quand il n’était qu’un jeune enfant et j’ai vu qu’il venait de gagner la ceinture des poids lourds. C’est un talent incroyable. Chris Jericho, c’est un de mes amis que je connais de la WCW, je sais qu’il y retourne. C’est vraiment une résurgence du Nouveau Japon.

Scott et moi en parlons quand nous étions là-bas avec Muta et Chono… Nous pensions vraiment que nous étions le pinacle, et pour nous, je suppose que c’était le pinacle du Nouveau Japon. Mais, ils ont une récolte incroyable de jeunes talents. Comme vous l’avez dit, nous le faisions de manière isolée. Sauf si vous avez acheté une bande ou que vous l’avez piraté d’une manière ou d’une autre… Maintenant, il est beaucoup plus facile pour tout le monde de voir ces gars et c’est génial car il y a beaucoup de grand talent à surveiller là-bas.

Réflexions finales sur le nWo et leur intronisation au WWE Hall of Fame:

Vous savez, je veux juste remercier tous ceux qui sont venus me voir ou m’ont regardé. C’était très amusant de jouer avec eux et de les tromper et de les faire me détester ou quoi que ce soit. (rires) C’était une chose incroyable d’être même une petite partie de. Et, félicitations à ces gars (Hogan, Hall, Nash, Syxx) qui entrent dans le Hall of Fame de la WWE! C’était quelque chose dont j’étais, encore une fois, simplement heureux de faire partie!

