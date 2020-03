NXT comble le fossé avec AEW dans la guerre des classements du mercredi soir

AEW

L’écart entre AEW Dynamite et WWE NXT dans la guerre des classements de mercredi soir a été raccourci cette semaine, alors que la marque en noir et or a rebondi après le calamiteux du 18 mars.

Une augmentation de 23% de l’audience globale a permis à NXT de passer à 669 000 en deux heures. L’émission All Elite Wrestling, quant à elle, a chuté de 12% à 819 000 téléspectateurs. Un total de 1,488 million de personnes ont regardé la lutte professionnelle en direct mercredi soir.

En ce qui concerne la démographie clé 18-49, AEW a obtenu une note de 0,34 tandis que NXT était assis à 0,20. L’incapacité de NXT à terminer dans le top 50 des émissions de câblodistribution dans la nuit signifie que des informations de démonstration plus détaillées ne sont pas disponibles, bien qu’il soit intéressant de noter que le groupe le plus fort d’AEW était composé de 18 à 49 hommes, avec un score de 0,45.

Des émissions de nouvelles couvrant la crise mondiale actuelle ont dominé la nuit. C’est à prévoir, bien que le texte de Paul Fontaine pour Figure Four Online note que Dynamite aurait terminé deuxième dans la démographie 18-49 si ces émissions avaient été éliminées.

Il sera intéressant de voir comment ces chiffres évoluent au fur et à mesure que l’arène vide se poursuit, bien que l’on puisse s’attendre à un pic NXT, étant donné que les matchs initialement destinés à TakeOver doivent commencer à être diffusés à partir de la semaine prochaine.