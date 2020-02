NXT Injury Report (2/20): Mises à jour sur Lio Rush, Austin Theory & More (Vidéo)

À la suite des émissions NXT TakeOver: Portland et NXT On USA de dimanche dernier, le dernier rapport sur les blessures NXT a touché la chaîne YouTube officielle de la WWE.

Jeudi, la WWE a publié le dernier opus de sa série numérique NXT Injury Report. L’épisode met en vedette le membre de l’équipe de diffusion de la WWE, Matt Camp, qui passe en revue les dernières nouvelles sur les blessures et les notes des Superstars actuellement sur la liste noire et or de la WWE.

Le 20 février 2020, le rapport NXT sur les blessures présente des mises à jour sur Lio Rush et Austin Theory après les derniers matchs. Les notes concernant leur état de blessure dans la vidéo se lisent comme suit:

Lio Rush… «… Est en cours de traitement pour d’éventuelles fractures du nez et de l’os orbital. Il subira un examen plus approfondi une fois que les symptômes disparaîtront. »

Théorie d’Austin… “… Est traité pour des contusions au dos et des spasmes après l’attaque de Tommaso Ciampa.”

Découvrez la vidéo complète du rapport de blessure NXT pour le 20/02/2020 ci-dessous.