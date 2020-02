NXT quitte la voile pour un épisode spécial

WWE.com

Avec NXT TakeOver: Portland qui aura lieu dimanche prochain,

Triple H a fait les rondes médiatiques habituelles pour promouvoir cette prochaine grande

sortie pour la marque noir et or. Et parmi ce travail de presse, The Game a

a révélé comment un épisode spécial de NXT aura bientôt lieu loin de la Full Sail University.

Discuter de la façon dont Full Sail a un engagement préalable

empêche la marque d’utiliser la NXT Arena pendant une semaine, a confirmé Hunter

qu’une annonce complète sur cette offre spéciale sera bientôt faite.

Triple H a expliqué que NXT était au courant de cette voile complète

engagement depuis que la relation entre les deux parties a commencé, et il a

a réitéré à quel point tout allait bien et «qu’ils nous soutiennent, nous les soutenons

d’entre eux, et nous faisons ce qui est le mieux pour l’autre “.

Répondre à une question de savoir si la WWE est contractuellement

obligé de faire en sorte que chaque épisode de NXT émane de Full Sail, a déclaré Helmsley

qu’il n’est pas vraiment sûr de la légalité des contrats – expliquant plutôt comment le

deux parties sont «au point où nous avons juste des conversations» et «nous nous sentons

comme être ici est une force, nous avons l’impression d’être ici à long terme est un

c’est une expérience d’apprentissage pour tout le monde parce que les gens oublient

ce qui se passe ici profite à toute la WWE. »

Et pour ceux qui ont demandé combien d’intérêt Vince

McMahon et d’autres hauts cuivres de la WWE ont dans le produit NXT, Triple H a utilisé cette

les médias appellent à doubler le fait que tout le monde à la WWE se soucie du NXT

marque.

NXT TakeOver: Portland a lieu depuis le Moda Center ce

Dimanche – avec l’événement principal, le champion NXT Adam Cole défend son titre

contre Tommaso Ciampa.