NXT sera diffusé en direct du WWE Performance Center le 11 mars

L’épisode du 11 mars de NXT sera une soirée spéciale d’appréciation des fans diffusée en direct depuis le WWE Performance Center, a confirmé la promotion.

Triple H a fait l’annonce après que l’épisode de NXT d’hier soir ait été diffusé: –

Selon Lords of Pain, la WWE a émis des billets gratuits pour le spectacle et tous sont déjà partis. Il a fallu moins de dix secondes pour que chacun d’entre eux soit récupéré et il est peu probable que la WWE en libère plus à ce stade.

NXT ne peut pas descendre dans son domicile habituel de Full Sail University le 11 mars, car l’école a besoin du bâtiment pour son événement annuel de la semaine du Temple de la renommée. Il avait déjà été suggéré que la WWE pourrait utiliser Universal Studios à Orlando, en Floride, bien qu’il semble qu’ils vont avec quelque chose d’un peu plus près de chez eux.

Si vous êtes un fan de spectacles de catch professionnels d’aspect différent, cela devrait être un hululement absolu, et le Performance Center a été prouvé capable de générer une atmosphère d’autocuiseur lorsqu’il a accueilli l’impressionnant spotfest Halftime Heat de l’année dernière. Regarder NXT descendre dans le centre de formation ultramoderne de la WWE devrait être un plaisir.