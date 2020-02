NXT Star part après des problèmes avec des officiels de la WWE

WWE

Selon le Wrestling Observer, Fightful Select et Wrestling BR, NXT Star Taynara Conti devrait quitter la WWE après des problèmes de gestion.

Sa sortie imminente de NXT a été signalée à la mi-janvier et on ne sait toujours pas si Conti a effectivement quitté l’entreprise, car elle est toujours sous contrat.

Une source a spéculé que le désaccord pouvait être d’ordre financier et Conti a même apparemment refusé de participer à l’événement principal Battle Royal de NXT en janvier, le même match où Bianca Belair a remporté un titre NXT féminin contre Rhea Ripley lors de la reprise de NXT: Portland.

Conti a retiré toute mention de la WWE de sa page Twitter (en plus de son pseudo), mais se considère toujours comme une superstar NXT dans sa biographie Instagram.

La ceinture noire en judo et la ceinture bleue en Jiu-Jitsu brésilien sont signées avec la WWE depuis 2016 et ont fait leur apparition en mai et en classiques de mai 2017 et 2018, aux côtés d’une place dans le Battle Royal de WrestleMania 34 pour femmes.

Conti pourrait-elle être sur le point de parier sur elle-même et potentiellement signer avec une autre promotion de lutte, ala AEW ou TNA? Ou pourrait-elle utiliser ses prouesses en arts martiaux pour se forger une carrière sérieuse dans le MMA?