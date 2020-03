NXT Star remplace le détenteur du titre WWE à WrestleMania 36

WWE.com

Sachant maintenant que le champion des États-Unis de la WWE, Andrade, avait raté WrestleMania 36 en raison d’une blessure aux côtes, El Idolo a finalement été remplacé sur le ‘Mania

carte par un talent NXT.

Bien sûr, il va sans dire que nous nous aventurons maintenant

dans divulgacher territoire, alors ne dites pas que vous n’avez pas été averti.

Andrade devait faire équipe avec Angel Garza pour défier

le championnat Raw Tag Team au Showcase of the Immortals. Et pendant que Garza

affrontera toujours The Street Profits pour l’or, son mystère

partenaire a fini par être un talent de la marque d’or et de noir.

Lutte, Austin Theory a fait équipe avec Garza contre Angelo

Dawkins et Montez Ford.

L’ancien champion EVOLVE Theory a été vu récemment sur ce

l’épisode de NXT de la semaine, dans lequel il a perdu contre Tyler Breeze. Auparavant, le public

ont vu l’énorme talentueux de 22 ans perdre contre Tommaso Ciampa et obtenir une victoire

sur Isaiah ‘Swerve’ Scott.

Un angle devrait être diffusé lundi à Raw pour expliquer

L’absence d’Andrade WrestleMania et pour introduire Austin Theory dans le mix. Comme

pour Andrade, il a subi une blessure aux côtes dans la victoire de cette semaine contre Ricochet et

Cedric Alexander.

La blessure d’Andrade est décrite comme mineure, mais il n’a tout simplement pas été médicalement autorisé au moment de l’enregistrement de WrestleMania 36

à travers ce mercredi et jeudi.

WrestleMania 36 sera diffusé le samedi 4 avril et le dimanche,

5 avril sur le réseau WWE.