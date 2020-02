NXT TakeOver: Pensées de Portland et revue de récapitulation après le spectacle

Avec la conclusion de WWE NXT TakeOver: Portland 2020, il est temps de revenir sur ce qui s’est passé et d’évaluer les dégâts, de louer les points positifs et de parler de ce qui s’est passé.

Comme d’habitude, à la fin de ce post, vous verrez mon podcast post-émission Smack Talk Pay-Per-Viewpoint, qui examine l’événement plus en détail, mais pour ceux qui veulent une version plus condensée de mes pensées, je vous présente ma réaction «plus rapide qu’un hoquet» aux différentes parties de la soirée:

Match du Championnat nord-américain NXT: Keith Lee (c) contre Dominik Dijakovic:

C’était bon?! Ces deux-là détruisent toujours la maison et c’est génial que même après une demi-douzaine de matchs, ils fassent encore de nouvelles choses.

Hurricanrana de Lee. Dijakovic saute par-dessus la corde du haut et Lee l’attrape. Le tire-bouchon moonsault. Un C4 sur la corde supérieure. Sentinelle du sprinboard de Dijakovic. ALLONS.

Il est rare que deux personnes aient une si bonne chimie que les chants «se battre pour toujours» continuent et je suis entièrement d’accord avec cela. À ce stade, je dois juste être excité à tout moment à l’avenir, ils disent que ces deux verrouillent les cornes, que ce soit sur NXT ou sur WrestleMania un jour.

La bonne personne a gagné et j’ai adoré la façon dont ils ont fait preuve de respect à la fin.

Combat de rue: Dakota Kai contre Tegan Nox:

Grand fan de Dakota Kai sautant Tegan Nox lors de son entrée. Tout au long de ce match, ils ont eu l’impression qu’ils se détestaient vraiment, plutôt que de se battre pour un soi-disant match de rivalité amère.

Les coups de feu étaient raides, mais pas trop dangereux pour être négligents. J’ai adoré que Kai écrase la poubelle sur Nox et l’utilisation de l’ordinateur portable au genou, par exemple.

Tout au long de ce match, j’étais nerveux que quelque chose ne va pas avec la table, alors que Nox vérifiait ses jambes. Et voilà, quelque chose s’est mal passé, mais ce n’est pas qu’il s’est effondré. Au lieu de cela, Reina alias Raquel Gonzalez s’est juste avérée justement jeter Nox de manière à ce qu’elle ne frappe pas la table de la bonne manière.

Je creuse le nouveau look de Gonzalez. Je suis d’accord avec Kai ayant un lourd pour la soutenir. J’aime même aussi que Gonzalez interférant était la fin du match. Mais ce que je n’ai pas aimé, c’est le botch.

Johnny Gargano contre Finn Balor:

Certes, cela ne correspondait pas à mes attentes. Avant que tout le monde ne me crucifie pour cela, je tiens à préciser que cela ne signifie pas que je n’ai pas aimé le match. Le match était bien sûr bien sûr. Je pensais juste que ça allait être mieux, encore.

Une critique que j’ai, c’est que je n’ai pas l’impression de savoir ce qu’ils vont faire avec Balor. La fin du match m’a fait penser que la querelle avec Gargano pourrait continuer, mais d’ici la fin de la nuit, il semblait que c’était parti. Alors… et maintenant?

Espérons que son prochain adversaire sera quelqu’un comme un Gargano avec qui il pourra tout aussi bien jouer, sinon mieux. Balor n’a jamais été le meilleur sur le travail de caractère car son pain et son beurre sont dans le ring. Si la prochaine querelle peut être plus à ce sujet et qu’ils peuvent livrer cela ou mieux, alors cela obtient mon approbation.

Dire qu’un match aussi bon était mon moins préféré sur la carte montre à quel point cet événement était génial, car c’était mieux que tout ce que nous aurons probablement à Super ShowDown et sans doute à égalité avec ce que AEW Revolution offrira.

Match de championnat féminin NXT: Rhea Ripley (c) contre Bianca Belair:

Lorsque Belair est le moteur d’un match, tout va mieux. Je pense qu’ils ont trouvé le bon équilibre entre la mettre dessus comme une menace légitime sans avoir à rétrograder Ripley pour y arriver.

Il n’y a pas eu beaucoup de moments marquants ici que je puisse identifier pourquoi j’ai aimé ce match. J’ai juste aimé ça, tout droit. Lorsque vous mettez deux personnes comme Ripley et Belair dans le ring et qu’elles donnent tout, c’est une recette pour réussir.

Charlotte Flair attaquant Ripley après le match était nécessaire. Maintenant que nous avons la confirmation de ce match WrestleMania, nous pouvons commencer à donner à cette querelle plus de jambes que la simple conversation «et si» qui persistait dans l’air.

Match de championnat par équipe NXT Tag: The ERA incontesté (Bobby Fish et Kyle O’Reilly) (c) contre The Broserweights (Matt Riddle et Pete Dunne):

Je doute fortement que lorsque la WWE ait associé Matt Riddle et Pete Dunne ensemble, ils savaient que cela se reproduirait aussi bien que cela. C’était probablement juste un moyen de leur donner quelque chose à faire et pas beaucoup plus que cela.

Mais cette équipe se gélifie bien dans et hors du ring. Leurs personnalités conflictuelles sont amusantes à regarder à la Team Hell No et leur chimie dans le ring est comme regarder #DIY ou quelque chose. Ils se sentaient comme une équipe de tag normale légitime contre The Undisputed ERA et luttaient comme si c’était un vrai match par équipe de tag, plutôt que deux personnes célibataires entrant et sortant.

Cela me fait tout l’amour. C’était l’un de mes matchs préférés sur la carte et je pense que leur donner les titres était la bonne décision.

Match de championnat NXT: Adam Cole (c) contre Tommaso Ciampa:

Supprimons simplement la chose évidente en disant que c’était génial. C’était. La fin. Allons-nous en.

Je n’ai pas vu du tout le talon du Gargano venir. Même quand il est sorti, je pensais qu’il aiderait Ciampa ou il y aurait une sorte d’impasse et Cole réussirait à gagner par la confusion ou autre chose, mais que Gargano était là pour aider.

Une fois qu’il a frappé Ciampa avec la ceinture, mon esprit a commencé à courir vers des scénarios possibles pour Tampa. Avons-nous une triple menace? Est-ce que ça va être un match de gadget entre Ciampa et Gargano? Si oui, que pourraient-ils faire pour compléter ce qu’ils ont déjà fait dans le passé?

J’hésite à aimer qu’ils aient à nouveau tourné le talon du Gargano, car je pense qu’il est juste meilleur en tant que babyface, mais si un groupe de personnes est digne de confiance pour réussir, son Gargano, Ciampa et NXT Creative.

