NXT TakeOver: Portland 16 février 2020 Résultats & rapport

NXT prend le contrôle de Portland et crie: «TIMBER!» Mais qui sera abattu et qui haussera la bannière de la marque à Stumptown?

RÉSULTATS OFFICIELS

JOUER PAR JEU

C’est le NXT TakeOver Kickoff Show!

Rejoignez Charly Caruso, Sam Roberts et Mansoor de NXT alors qu’ils discutent et prédisent toute l’action sur la carte de ce soir! Portland aime Mansoor bien plus que Roberts, semble-t-il.

Les Broserweights arrivent à Portland, mon frère!

Pete Dunne, Matt Riddle et la Dusty Cup doivent encore se rendre dans l’arène. Et en quelque sorte, le Broserweight Mobile est là?! Comment!? Liberté créative. Quelle? Il est temps de gagner ces championnats NXT Tag Team! Est-ce que Jedusor et Dunne partiront au coucher du soleil avec ces titres?