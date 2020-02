NXT Takeover: Portland Review et Match Ratings

Keith Lee (C) bat. Dominic Dijakovic – Championnat nord-américain NXT

Ces deux-là ne cessent de m’étonner. C’est une chose de parler de gros hommes qui se comportent comme des cruiserweights, mais s’il y a quelque chose que ces deux-là ont prouvé, c’est qu’ils ont beaucoup de chimie. Nous savons que ces deux-là s’y attaquent depuis un certain temps, mais il n’y a que certaines superstars que vous savez faire une bonne paire, peu importe le nombre de fois où elles entrent dans le ring. Gargano et Ciampa. Époque incontestée et montagne de la moustache. Et puis il y a ces deux-là.

Ce que j’ai le plus aimé dans ce match, c’est qu’ils ne se sont pas contentés de leurs capacités à se déplacer comme de petits lutteurs. Ils ont combiné leur formidable force le long de leurs mouvements de haut vol. La raison pour laquelle je pensais que c’était important était parce que cela montrait leur polyvalence. Par conséquent, chaque fois qu’ils présentaient un exploit d’une grande force, cela rendait leurs exploits volants encore plus spéciaux.

Cependant, je ne pouvais pas m’empêcher de remarquer à quel point ils étaient allés au-delà de ce match. Avez-vous vu l’extérieur de la sentinelle volante Dominick? Je l’ai absolument perdu. On pouvait simplement voir visiblement que chaque fois que les deux hommes montent sur le ring, ils se forcent à aller plus loin. Vous voulez inverser un chokeslam en atterrissant sur vos pieds? Eh bien, je vais juste faire une mouche espagnole. C’est ce genre de surenchère que vous devez apprécier dans ces deux cas.

Le match a certes commencé lentement et bâclé, et je craignais que la pression que cela représente pour chacun des premiers matchs de prise de contrôle de ces deux joueurs ait pu leur arriver. Cependant, cela ne leur a pas pris de temps pour me prouver le contraire, et une fois que ces deux-là sont devenus sérieux, nous avons eu un sacré plaisir. L’appréciation d’après-match l’a mis au-dessus. Tout, du travail sur le ring à la narration de la résilience, était absolument incroyable. Prie Nox et Kai d’avoir essayé de dépasser celui-ci. **** 1/2

Dakota Kai bat. Tegan Nox – Street Fight

D’abord et avant tout, nous devons éliminer l’évidence. Le vrai vainqueur de ce match était la table. C’est une chose pour une table de ne pas se casser, mais non seulement la table ne s’est pas cassée, mais la table s’est penchée en avant. Pour une raison quelconque, la table s’inclinant sans se casser la rendait beaucoup plus douloureuse. Espérons que Nox l’est de toute façon.

Quoi qu’il en soit, mettons cela de côté. Quel effort phénoménal des femmes ici. Je ne pense pas que nous devions nous inquiéter du fait que les talents de NXT reçoivent le message qu’ils devraient travailler un peu plus dans ce rapport que nous avons vu. Ces deux-là l’ont absolument apporté, et vous pourriez être trompé en pensant que ce match était un tournage basé sur une partie de leur offense.

Ma partie préférée du match était juste avant la fin lorsque Nox le perdait complètement et cherchait à faire de gros dégâts. J’adore quand les visages sont tellement obsédés par la vengeance qu’ils commencent à devenir fous. Nox a bien vendu ça ici.

Quant à l’ingérence, eh bien, je pensais qu’elle était plutôt faible. J’aurais été beaucoup plus content si nous avions eu une finition propre parce que Nox était tellement obsédée par le fait qu’elle a fait une erreur. Il semblait que c’était la voie qu’ils suivaient. Côté dégonflage mis à part, ce fut un match de match féminin magnifiquement réalisé. ****

Finn Balor bat. Johnny Gargano

Il est littéralement impossible pour Gargano d’avoir un mauvais match lors d’une prise de contrôle. Je pense que c’est dans sa génétique. La plupart des gens de notre panel de prédictions ont fait gagner Balor parce qu’il était l’enfer qui avait encore besoin de rétablir sa présence dans NXT. De plus, nous connaissons tous le mauvais bilan de Gargano lors des événements de prise de contrôle. Il est donc prudent de dire que plusieurs choses travaillaient contre lui.

Sur le plan technique, ce match était très bon. Gargano et Balor savent juste comment faire les choses sur le ring au niveau élite. Balor travaille également avec une intensité visiblement accrue lorsqu’il est un talon, et cela se voit ici. L’ingéniosité que les deux hommes ont montrée sur le ring pour contrer les mouvements de l’autre était très bonne.

Mon plus gros problème avec le match, cependant, était la durée. C’est un problème que j’ai rencontré avec de nombreux matchs de Johnny sur Takeover. Je comprends qu’il est sans doute le plus grand interprète des événements de prise de contrôle que nous ayons jamais vus. Cependant, ce match n’a pas dû durer près d’une demi-heure. Pour le travail et l’histoire qu’ils essayaient de raconter, cela aurait pu facilement être accompli en deux fois moins de temps.

Le match était en fait si long que je somnolais pendant un moment. Maintenant, formez ce que j’ai pu regarder quand j’étais éveillé, c’était très bien fait. Cependant, je pense que cela aurait été beaucoup mieux si nous étions arrivés au point beaucoup plus rapidement. Le coup de pied de coin de Balor à Gargano sur la table de l’annonceur était également joli. ****

Rhea Ripley (C) bat. Bianca Belair – Championnat féminin NXT

Je ne pense pas que la fin de ce match ait jamais été remise en question. Je sais que certains tournaient autour de la théorie selon laquelle Charlotte pourrait faire face à la fois à Ripley et à Belair, mais un match en un contre un allait toujours être le résultat final.

Quoi qu’il en soit, si vous me demandez, la qualité de ce match était juste à côté du match qui l’a procédé. Je pense que ce match a porté sur l’énergie féroce de Bianca et sur sa force. C’est toujours aussi amusant de la voir utiliser ses cheveux comme une arme. J’ai également apprécié la façon dont Ripley essayait de faire durer son finisher dans tout le match, mais j’ai dû improviser et attendre qu’elle ait Bianca en position sur la corde supérieure avant de la frapper.

Nous avons eu un très bon match de va-et-vient entre ces deux-là et avons obtenu une configuration de match WrestleMania juste après. Le match a accompli tout ce dont il avait besoin. *** 3/4

Matt Riddle et Pete Dunne battent. The Undisputed Era (C) – Championnats NXT Tag Team

Ce match par équipe était intéressant car il a fallu une tournure des événements peu orthodoxe. Habituellement, lorsque vous voyez l’équipe faciale mal communiquer et commencez à vous frapper par accident, ils finissent par perdre le titre et se retournent après. Cependant, je pensais que c’était une finition trop prévisible. Dans ce match, Jedusor a accidentellement lancé Dunne et Dunne a jeté Jedusor à l’extérieur. Pourtant, ils ont en quelque sorte pu gagner le match sans aucun signe de conflit par la suite.

Le match était sacrément génial si vous me demandez. La star de ce match était Kyle O’Reilly. Sa capacité de frappe et ses prouesses de lutte étaient pleinement exposées ici. Les chutes proches de ce match étaient également parfaites. De la rupture de leurs mouvements de soumission à l’arrivée, c’est à peu près aussi divertissant qu’un match par équipe.

Je ne sais pas ce que je pense de Jedusor et Dunne en tant que champions par équipe, mais je ne suis certainement pas fou. Ce sont deux des meilleures superstars que NXT a à offrir, mais si elles finissent par fonctionner, cela fera des merveilles pour la division par équipe de NXT, qui est devenue anémique récemment. Quoi qu’il en soit, match fantastique. **** 1/2

Adam Cole (C) bat. Tomasso Ciampa – Championnat NXT

*Soupir*

Je voulais vraiment aimer ce match, et pour le public, c’était probablement une expérience géniale avec toutes les chutes imminentes. Cependant, ils se sont retrouvés dans le même piège de penser que les mouvements à impact majeur sans vente et que tout expulser à la fin fait un bon match.

Ne vous méprenez pas. Esthétiquement parlant, le match était plutôt bon. Il y avait tous les cloches et les sifflets de chaque événement principal NXT Takeover que vous avez vu au cours des deux dernières années. À peu près coché chaque case. Cependant, la finition est quelque chose que j’ai trouvé très surréservé. Tout d’abord, vous sortez l’ère incontestée pendant environ 3 minutes de distraction, ce qui a finalement conduit à Ciampa à les retirer et à les expulser de toute façon. La vraie fin du match n’est pas arrivée avant que Gargano vienne et tourne à nouveau le talon.

Vous auriez pu facilement réduire l’UE qui sortait parce que leur interférence n’a rien fait. En fait, pourquoi voudriez-vous faire sortir Roderick Strong pour jouer des interférences si vous n’aviez pas l’intention de sortir Velveteen Dream, à qui tout le monde s’attendait?

Le virage au talon du Gargano a été une surprise, mais au lieu de sa perte contre Balor et de son échec à récupérer le titre NXT d’Adam Cole, un virage a du sens. Bien que la dynamique d’un talon Gargano et d’un visage Ciampa soit un peu bizarre. À vrai dire, je ne suis pas encore complètement sur leur querelle d’il y a près de deux ans, car j’avais l’impression qu’ils se battaient à chaque prise de contrôle. Mais bon, je suis intéressé de voir comment ça se passe.

De plus, le match a duré plus d’une demi-heure. Deux matches avant, nous avons eu un autre match de près d’une demi-heure avec Balor et Gargano. Au moment de l’événement principal, j’étais complètement épuisé. Ne vous méprenez pas. Le match a toujours basculé pour la plupart. Cependant, je sentais qu’ils auraient pu arriver au point beaucoup plus rapidement. Ce match n’avait vraiment rien de ce que vous n’auriez pas pu voir lors des matchs précédents. Cependant, les fans présents en direct en ont eu pour leur argent. *** 1/2

Conclusion:

Sur le papier, cette carte semblait s’empiler avec Takeover: New York comme la meilleure prise de contrôle jamais produite. Après avoir regardé l’intégralité de la carte, elle se sentait définitivement à court de cette marque. Cependant, ce spectacle est toujours un coup de pouce facile et une recommandation élevée à tous ceux qui ont regardé. C’est à cette hauteur que le NXT standard s’est fixé.

L’ouvreur était bonkers. L’action du tag team était splendide. Les matchs des deux femmes l’ont tué. L’événement principal a produit un tour de talon et une autre querelle. Si vous aimez NXT, alors ce spectacle a produit plus de la même chose, et c’est une très bonne chose.