NXT TV Preview pour ce soir (4/1/2020)

La WWE revient sur le réseau USA ce soir avec l’épisode de cette semaine de NXT On USA, alors que la marque WWE NXT revient avec un spectacle centré sur le match de championnat nord-américain initialement prévu pour le spécial en direct NXT TakeOver: Tampa.

Le NXT North American Championship est en jeu ce soir dans un énorme Triple Threat Match qui était initialement prévu pour NXT TakeOver. Lee et Dijakovic ont ressenti la colère de Priest et de sa matraque ces dernières semaines, mais toute sorte d'alliance sort par la fenêtre selon les règles de la Triple menace, car la première Superstar à marquer un tombé ou une soumission sera déclarée gagnante.

Le Championnat nord-américain NXT sera en jeu ce soir sur USA Network, lorsque Keith Lee défendra son titre contre Dominik Dijakovic et Damian Priest dans un Triple Threat Match qui devait initialement avoir lieu à NXT TakeOver.

Il n’y a pas d’amour perdu entre Lee et Dijakovic, car les deux ont redéfini ce que les grands hommes peuvent faire sur le ring avec leur récente série de batailles épiques, que Lee a remportée le match de caoutchouc de TakeOver: Portland. Cependant, les deux hommes se sont retrouvés dans la ligne de mire de Damian Priest, qui a attaqué les deux hommes avec une matraque ces dernières semaines, mettant même Dijakovic hors de combat pendant plusieurs semaines.

L’élan est apparemment en faveur de Dijakovic, alors qu’il a sorti Lee et Priest avec un énorme coup de corde mercredi dernier. Mais cet élan se poursuivra-t-il?

Match de gantelet de la deuxième chance ce soir pour déterminer le participant final du match n ° 1 du ladder

La participante finale du match du Ladder pour le titre n ° 1 du NXT Women sera déterminée ce soir lors d’un match de deuxième chance sur le réseau USA Network.

Les participants seront ceux qui ont échoué lors des batailles de qualification initiales. Les superstars à la recherche de la dernière place incluent Dakota Kai, Xia Li, Shotzi Blackheart, Kayden Carter, Aliyah et Deonna Purrazzo. Li a été retrouvée sous le choc d’une attaque dans les coulisses et incapable de concourir dans son match de qualification précédemment programmé contre Aliyah, qui a été vaincue par son remplaçant, le retour de Io Shirai.

Qui remportera la dernière place et rejoindra Shirai, Candice LeRae, Tegan Nox, Mia Yim et Chelsea Green dans le Ladder Match le 8 avril?

The Velveteen Dream affronte Bobby Fish ce soir sur NXT

Bien qu’il puisse viser le champion NXT Adam Cole, The Velveteen Dream devra faire face à un autre membre incontesté de l’ERA avant de se rendre au Panama City Playboy, car il affrontera Bobby Fish ce soir.

Cole, dans un message célébrant le fait de devenir le champion NXT le plus ancien de tous les temps, a déclaré que ses copains de course avaient faim de mettre la main sur Son Altesse Pourpre, avec Fish en premier. Dream était heureux d’accepter le défi.

Est-ce que Dream traversera l'ancien champion NXT Tag Team alors qu'il cherche à remporter le titre NXT, ou sa bataille avec Fish prouvera-t-elle qu'il est incontestablement non qualifié pour défier Cole?