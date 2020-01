NXT UK: a-t-il évolué au point qu’il a besoin d’être renommé?

Bonne journée tout le monde. Aujourd’hui, nous aborderons le sujet de la marque WWE NXT UK, et s’il serait judicieux de passer par un processus de rebranding. Avant de le faire, permettez-moi de vous éclairer avec une petite introduction expliquant mon expérience avec la lutte professionnelle britannique.

«Best Of British»

Ayant grandi en Angleterre, je n’étais pas trop intéressé par la lutte quand j’étais enfant. Après tout, ce n’était pas si facile à trouver, sauf si vous êtes allé au magasin de vidéos et loué des cassettes VHS. Pourtant, ce dont je me souviens de mes grands-parents, c’est de la façon dont ils parlaient de la lutte au World Of Sport. Avec enthousiasme, ils me racontaient les jours où ils se réunissaient autour de la télévision tous les samedis après-midi pour voir Big Daddy, Giant Haystacks, Kendo Nagasaki, etc.

Quand je me suis lancé dans la lutte en tant que jeune adolescent, ma curiosité pour la lutte britannique a culminé parce que je voulais la comparer à certaines cassettes du WWF / WCW qui m’avaient été données. Mes grands-parents sont décédés, mais heureusement, ma mère a pu transmettre son expérience de ces personnages légendaires. Avance rapide jusqu’en 2016, j’ai fait des recherches approfondies car je voulais écrire une série «Best Of British». Je me suis retrouvé avec dix éditoriaux décrivant certains des meilleurs talents à avoir jamais travaillé sur la scène britannique. Je ne le lierai pas ici .. parce que je voudrais le publier à nouveau dans le futur. Mais il suffit de dire que ce fut un voyage de découverte; et je voudrais y revenir quand le moment sera venu.

World Of Sport contre NXT UK

Comme vous pouvez l’imaginer, j’étais ravi lorsque World Of Sport est revenu il y a quelques années. NXT UK est arrivé en même temps et j’espérais une sorte de bataille de va-et-vient. Cela ne s’est jamais produit, car World Of Sport a diffusé une série et n’a pas encore fait son retour. NXT UK a braconné quelques-unes des meilleures stars qui ont fait de la publicité pour WOS avant même son démarrage (Dave Mastiff & Zack Gibson). Des gars comme Stu Bennett sont depuis passés à NWA Powerrr, tandis que Kay Lee Ray / Piper Niven sont également passés. J’ai vraiment apprécié ce nouveau World Of Sport car c’était une production britannique pour les fans de tous âges. C’était un peu ringard ici et là, mais la télévision britannique a toujours été comme ça d’une certaine manière.

WOS a fait un excellent travail en offrant un divertissement familial d’une manière attrayante au public britannique. Je pensais qu’il était sain de voir des gars comme Will Ospreay et Harry Smith dans une entreprise qui se débrouillait bien pour la lutte britannique. En toute honnêteté, la WWE a signé certains des meilleurs jeunes talents britanniques et les a immédiatement mis au travail. Tyler Bate, Pete Dunne et Trent Seven étaient devenus la pierre angulaire de la scène britannique; donc leur inscription a été une énorme victoire. Ils ont donné raison à la WWE en démolissant la maison lors de l’événement qui a couronné le premier champion de la WWE du Royaume-Uni. Une fois qu’ils ont prouvé ce qui était possible? Tout le monde voulait faire partie de NXT UK, et le reste appartient à l’histoire.

NXT UK vaut-il la peine d’être surveillé?

Alors que les fans aimaient avoir une forme de lutte britannique, elle était coincée derrière le mur de paiement WWE Network. Ils ne faisaient pas beaucoup de tournées non plus, et la marque a mis du temps à démarrer. Dans un article que j’ai écrit fin 2018, j’ai passé en revue NXT UK avec l’intention de faire savoir aux autres fans si cela valait la peine d’être regardé. Je ne dirais pas que j’ai été sévère, mais j’ai dit que NXT UK n’en valait pas la peine “pour l’instant”. En outre, World Of Sport était plus attrayant avec sa production colorée, son atmosphère britannique et ses personnages plus grands que nature.

Il ne fait aucun doute que NXT UK avait une lutte de qualité, Pete Dunne en tant que champion et d’autres talents se faisant connaître. Mais si vous étiez à court de temps? Si vous aviez des heures limitées pour regarder la WWE par semaine? Ensuite, il pourrait être ignoré; surtout pour ceux qui ne viennent pas du Royaume-Uni. Pete Dunne et Tyler Bate étaient les grâces salvatrices; mais c’était aléatoire, car ils ne luttaient pas ou ne se présentaient pas toujours. Zack Gibson sauvait des choses avec sa chaleur implacable, mais je pouvais voir comment cela n’aurait pas été suffisant pour certains. Honnêtement, la meilleure partie de NXT UK était les fans scandant des choses comme «Shoes Off! Si vous détestez Gibson! “

Les étrangers

Je parle souvent à mon père de la lutte, car il donne généralement de bons commentaires sur ce qui est attrayant et ce qui ne l’est pas. Étant donné qu’il appartient à une génération précédente lorsque les fans britanniques aiment voir les talents britanniques, il a d’abord remis en question la division féminine et pourquoi elle était dominée par deux Australiennes (Rhea Ripley & Toni Storm). Il a donc remis en question la réservation de la WWE, car il pensait que les premières NXT UK Women’s Champions auraient dû venir du Royaume-Uni. En fait, ce n’est pas avant que Kay Lee Ray ait signé un an plus tard que nous avons pu voir cela se produire.

Mais cela ne m’a pas dérangé. Restreindre le spectacle en n’autorisant que les champions britanniques n’est pas dans l’esprit de la lutte. Si tel était le cas, les champions des États-Unis ne seraient que d’Amérique, il n’a donc aucun sens d’interdire aux étrangers de gagner un championnat. À mes yeux, les meilleurs travailleurs devraient être des champions, peu importe d’où ils viennent. Il appartenait aux femmes britanniques de prouver qu’elles étaient meilleures que Toni Storm, et Kay Lee Ray l’a fait assez rapidement. Et tu sais quoi? Il n’a jamais parlé d’autres lutteurs non britanniques comme Jordan Devlin ou Finn Balor prenant des spots sur PPV, bien qu’ils viennent de la République d’Irlande. L’essentiel pour moi était que NXT UK avait son propre Performance Center et tournait autour des îles britanniques. Fournir la plate-forme était une satisfaction suffisante, peu importe qui ils ont signé.

Evolution européenne

Au cours de la dernière année, NXT UK a commencé à attirer davantage de talents européens. Walter (Autriche), Fabian Aichner (Italie), Marcel Barthel (Allemagne), Alexander Wolfe (Allemagne), A-Kid (Espagne), Killer Kelly (Portugal) et Ilja Dragunov (Russie) sont régulièrement à l’honneur. Comment peut-on l’appeler la marque «UK»? Il a essentiellement évolué au-delà de cela. Bien que les opérations de la WWE y soient basées, les lutteurs britanniques ne sont plus au centre des préoccupations. Le Champion du Royaume-Uni et Imperium le prouvent, et bien … il suffit de regarder la carte Worlds Collide. Pouvez-vous deviner combien de talents britanniques figuraient sur 11 représentants NXT UK? Seulement trois, dont: Tyler Bate, Trent Seven et Kay Lee Ray.

Dans une interview avec The Sun il y a quelques semaines, Walter a évoqué le fait qu’il ne se considère pas comme le champion du Royaume-Uni. Il la trouve restrictive et sa mission est d’agrandir la marque au point qu’elle englobe toute l’Europe. Walter veut être le champion d’Europe NXT, et honnêtement, je ne peux pas lui en vouloir. En tant que fan britannique, autant que je voudrais avoir un spectacle dédié à la lutte britannique? Le monde est un endroit beaucoup plus grand que cela. J’étais enraciné pour Imperium au Worlds Collide parce qu’ils l’avaient mérité, et honnêtement, j’avais l’impression que la série était NXT USA contre NXT EU.

Il n’y a aucun mal à ce que Walter veuille s’étendre en Europe, et je le soutiens tout le temps. Après tout, une division européenne saine donnerait un coup de projecteur encore plus grand aux talents britanniques, car les spectacles seraient plus grands et les tournées plus diversifiées. NXT UK est devenu un tremplin pour la marque américaine, mais il pourrait éventuellement rivaliser avec l’original s’il était autorisé à déployer ses ailes et à voler.

Conclusion

Alors qu’une partie de moi aimerait être égoïste et avoir une marque uniquement dédiée à la lutte britannique, ce n’est pas les années 70 et le monde est un endroit beaucoup plus grand. Le Royaume-Uni a ouvert la porte pour que cela se produise, et des gars comme Walter se sont frayé un chemin. Je serais ravi de voir davantage de talents européens avoir la possibilité de montrer ce qu’ils peuvent faire et de se manifester d’une manière qu’ils n’auraient jamais imaginée. Regardez les goûts de Sheamus, Aleister Black et Rezar? Tous connaissent le succès au plus haut niveau sur Raw & SmackDown. WWE est une marque mondiale et NXT UK pourrait facilement fournir un débouché en Europe comme jamais auparavant dans l’histoire de l’entreprise.

Il me semble logique de le renommer NXT Europe (ou simplement NXT EU), mais cela vous semble-t-il logique? Est-ce bien comme ça? Pourquoi changer quelque chose qui n’est pas techniquement cassé, non? Les fans européens doivent-ils prouver à la WWE qu’il existe un marché? Ou est-ce la chance de la WWE de prendre un risque et de visiter ce spectacle afin qu’ils puissent créer un marché pour les années à venir? Merci de me faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et merci d’avoir lu!