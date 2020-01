NXT UK Résultats SPOILERS au 30 janvier 2020

L’édition de cette semaine de NXT UK a été préenregistré le 17 janvier 2019 à York Barbican et sera diffusé à 15 h HNE sur le réseau WWE.

Les informations suivantes sont une ventilation des SPOILERS pour ce qui sera diffusé sur cet épisode (en fonction de ce qui est actuellement annoncé, ainsi que d’autres documents enregistrés à cette époque):

Les Brit-Am Bruisers ont vaincu The HuntEddie Dennis a fait une promo sur TakeOver. Trent Seven est sorti et ils se sont battus.Isla Dawn a battu Nina Samuels.Ridge Holland a battu Tyson T-Bone.Imperium (Alexander Wolfe, Fabian Aichner et Marcel Barthel) a battu Mark Andrews, Flash Morgan Webster et Dave Mastiff.

