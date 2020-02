NXT UK Résultats SPOILERS pour 6 février 2020

L’édition de cette semaine de NXT UK a été préenregistré le 17 janvier 2019 à York Barbican et sera diffusé à 15 h HNE sur le réseau WWE.

Les informations suivantes sont une ventilation des SPOILERS pour ce qui sera diffusé sur cet épisode (en fonction de ce qui est actuellement annoncé, ainsi que d’autres documents enregistrés à cette époque):

Piper Niven a vaincu Dani Luna.Tyler Bate a vaincu A-Kid. Joseph Conners est sorti après le match pour affronter Bate.Ashton Smith et Oliver Carter ont battu Lewis Howley et Sam StokerKay Lee Ray a défié Toni Storm pour un match I Quit pour le titre. Si Storm perd, elle ne peut plus défier Ray pour le championnat.Dave Mastiff a battu Saxon Huxley.Steel Corners Street Fight: Trent Seven bat Eddie Dennis

