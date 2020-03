NXT UK Résultats SPOILERS pour le 19 mars 2020

L’édition de cette semaine de NXT UK a été préenregistré le 6 mars 2019 à Coventry Skydome et sera diffusé plus tard dans la journée sur le réseau WWE.

Les informations suivantes sont une ventilation des SPOILERS pour ce qui sera diffusé sur cet épisode (en fonction de ce qui est actuellement annoncé, ainsi que d’autres documents enregistrés à cette époque):

Ilja Dragunov a vaincu A-Kid.Oliver Carter et Ashton Smith ont défait Tyson T-Bone et Saxon Huxley.Ridge Holland a battu Joseph Conners.Kassius Ohno a battu Kenny Williams par soumission.Kay Lee Ray a battu Dani Luna. Après le match, Ray a continué à battre Luna jusqu’à ce que Piper Niven fasse le sauvetage.Gallus a vaincu Dave Mastiff, Trent Seven et Flash Morgan Webster. (Remarque: Mark Andrews est annoncé pour ce match, pas Trent Seven. Soit les rapports des enregistrements en direct étaient désactivés et Andrews est dans ce match, pas Seven, soit il y aura un angle où Seven remplacera Andrews.)

