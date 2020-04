NXT UK Résultats SPOILERS pour le 2 avril 2020

L’édition de cette semaine de NXT UK a été préenregistré le 6 mars 2019 à Coventry Skydome et sera diffusé plus tard dans la journée sur le réseau WWE.

Les informations suivantes sont une ventilation des SPOILERS pour ce qui sera diffusé sur cet épisode (en fonction de ce qui est actuellement annoncé, ainsi que d’autres documents enregistrés à cette époque):

Remarque: la WWE a diffusé ce contenu dans le désordre et piraté en morceaux. Les matchs en gras ont été annoncés pour ce spectacle. Tout le reste a été ignoré et peut ne pas être diffusé du tout ou peut être diffusé à un autre moment.

Ilja Dragunov a battu A-Kid par chute.

Ashton Smith et Oliver Carter ont vaincu Saxon Huxley et Tyson T-Bone par chute.

Amir Jordan a battu Tyson T-BoneWALTER a battu Ridge HollandToni Storm a battu Isla DawnFinn Balor a battu Kenny WilliamsJinny et Kay Lee Ray ont battu Piper Niven et Dani LunaXia Brookside a battu AmaleIlja Dragunov est devenu le candidat n ° 1 au championnat NXT UK en remportant une bataille royale

Que pensez-vous de cet épisode de NXT UK? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous!

Si vous utilisez l’un des contenus ci-dessus, veuillez créditer l’auteur d’un h / t à ewrestlingnews.com