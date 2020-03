NXT UK Spoilers de Coventry Skydome Tapings pour le 7 mars 2020

La seconde moitié de la dernière série d’enregistrements pour les futurs épisodes de NXT UK a eu lieu au Coventry Skydome le 7 mars. Cliquez ici pour les résultats d’hier.

Si vous souhaitez savoir à l’avance ce qui se passera pour ces prochains épisodes, consultez les SPOILERS des enregistrements du 7 mars ci-dessous:

Dark Match: The Hunt a battu Drilla Moloney et Man Like DereissAmir Jordan a battu Tyson T-BoneFabian Aichner et Marcel Barthel a battu Ashton Smith et Oliver CarterAoife Valkyrie a battu Nina SamuelsNoam Dar a battu A-KidPlus de résultats à déterminer. Restez à l’écoute pour le reste des spoilers et rafraîchissez-vous pour les mises à jour.

