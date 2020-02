Nyla Rose et Jim Ross répondent à la critique du match pour le titre des femmes AEW

Comme on le voit sur la «Wednesday Night Dynamite» de cette semaine, Nyla Rose est la nouvelle championne féminine d’AEW. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Rose et Jim Ross ont répondu via Twitter aux critiques envoyées sur le changement de titre et comment il s’est déroulé.

Tu devrais être fou, tu ne peux pas te faire barbe. Visage ressemblant à une salope de cul de cul de boule non rasé

– 🥀💀NYLA ROSE GOLD💀🥀 (@NylaRoseBeast) 13 février 2020

Appréciez votre critique opportune Umar.

C’est ce qu’on appelle l’erreur humaine. J’espère que vous n’en ferez jamais l’expérience. 🤠 https://t.co/9LDg6rOK4v

– Jim Ross (@JRsBBQ) 13 février 2020

Vous avez raison monsieur. https://t.co/T7VEvvFJsf

– Jim Ross (@JRsBBQ) 13 février 2020