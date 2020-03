Nyla Rose sur AEW ne fait pas le spectacle d’être la première lutteuse trans à remporter le titre

Nyla Rose, championne de la lutte élite (AEW), était interviewé par TV Insider pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Sa promo sur ce que gagner le titre signifiait pour elle:

Une partie de la motivation est venue de beaucoup de flak en ligne que vous voyez là-bas. Beaucoup de recul. Cela a ajouté du carburant au feu. J’essayais de tout emballer et de lui donner un sens. Je voulais que ce soit court et doux et précis. Je voulais signaler à tous les concurrents que je ne vais pas prendre cela à la légère. Je ne vais rien prendre allongé.

AEW ne fait pas un spectacle de sa victoire au titre:

Pour moi, il est encourageant de constater qu’ils n’en font pas un spectacle. Ils n’en font pas une coche. C’est une de ces choses qui existe. Tout le monde le sait, mais personne n’en parle. Ce n’est pas une question de vouloir nous taire ou de cacher ça. Ils n’en font pas une chose parce que ça ne devrait pas être une chose. Vous êtes d’abord une personne et un artiste.

C’est ce que j’aime tellement et je me sens tellement fier de faire partie de cette entreprise car ils aident à normaliser ces idéaux. Nous n’avons même pas une idée ou un consensus sur le nombre de personnes trans car il y a tellement de gens qui ont peur de parler et de parler et de vivre si ouvertement. C’est parce qu’il y a une telle stigmatisation de ce qu’est la trans. Avec une représentation à la télévision hebdomadaire et avec AEW étant la société à l’échelle qu’elle est, avec TNT et l’échelle à laquelle ils sont, ils me voient comme une personne.

Ils me voient comme quelqu’un qui va là-bas et qui fait son travail. Le transness étant secondaire ou même troisième à toute autre chose. C’est une belle déclaration. Cela ne devrait pas avoir d’importance et n’a pas d’importance. J’espère que nous pourrons arriver au point où les gens cesseront d’en faire le favori.

Apparition passée sur The Switch d’OutTV:

Dans probablement l’un des plus étranges, vous ne pensez même pas. Lorsque vous passez d’être une petite personne au hasard dans la rue, surtout en tant que trans. Quand les gens vous regardent, c’est comme quoi regardent-ils? Cette personne pense-t-elle savoir ce qui se passe avec moi? Pensent-ils que je suis mignon? Être aux yeux du public comme ça, vous ne pouvez pas être aussi défensif. Peut-être me reconnaissent-ils? Peut-être qu’ils veulent un autographe. C’est bizarre, mais c’est quelque chose à quoi s’habituer parce que j’ai été reconnu au hasard dans une épicerie, dans la rue. Aussi fou que cela puisse paraître, c’est une chose très nouvelle pour moi.

Sentiment dans les vestiaires AEW de la division féminine:

Dans l’ensemble, il y a de l’excitation. Nous avons obtenu cette extension TV. Nos heures vont potentiellement y être allongées. Nous sommes tous ravis de pouvoir avoir une chance égale d’être mis en valeur et de nous mettre vraiment en avant. En remportant le titre féminin, les autres femmes sont mes concurrentes. Ce sont mes collègues, mais en fin de compte, ce sont mes concurrents. Ils réalisent que ça ne va pas être un jeu ou un gâteau. Ils se rendent compte qu’ils ont un défi devant eux. Cela m’a aidé à intensifier mon jeu. Je pense que nous allons trouver beaucoup de très bons matchs ici.

Réflexions sur s’il y aura éventuellement un titre pour les hommes et les femmes:

Il y a des avantages et des inconvénients à chacune de ces options. J’adore avoir une division féminine et nous donner le pouvoir de créer notre propre marque. Ensuite, dans le même souffle, vous voulez voir tout le monde sur un pied d’égalité et sur le même pied d’égalité. Il y a de la beauté en soi. La lutte est une si belle industrie et en constante évolution. Je ne sais pas si je veux nécessairement voir une division, mais je ne reculerais pas si c’était le développement naturel et organique de la façon dont les choses se passent.

