Ospreay fera-t-il passer aux poids lourds après avoir remporté le championnat britannique des poids lourds RevPro

Arthur / Au-delà du gorille

Après avoir remporté le championnat britannique des poids lourds de Zack Sabre Jr. au RevoPro High Stakes, Will Ospreay a annoncé sur Twitter qu’il allait enfin passer au poids lourd.

Ospreay a appelé la division junior à domicile pour toute sa course NJPW et a remporté le titre IWGP Junior Heavyweight à trois reprises, le meilleur du tournoi Super Juniors à deux reprises, ainsi que la ceinture NEVER Openweight – qui a permis à Ospreay de prendre des poids lourds sur un plus régulièrement.

Après avoir éliminé son rival de longue date Sabre Jr. la nuit dernière, Opsreay a relevé le plus haut poids lourd britannique et s’est ensuite tourné vers Twitter pour confirmer que ce n’était que le début de son voyage en poids lourd.

L ‘«Aerial Assassin» a proclamé qu’il avait mis «7 ans au repos». Nouveau champion britannique des poids lourds. Je vais maintenant officiellement faire le saut et participer à la division des poids lourds. »

Cela ouvre désormais une infinité de possibilités pour le Britannique à l’avenir. Les querelles avec les goûts de l’actuel champion des poids lourds IWGP Tetsuya Naito et son vieux copain Kazuchika Okada me viennent à l’esprit, ainsi que de nouvelles batailles contre des goûts comme Jon Moxley et Jay White.

2019 a été une année remarquable pour Ospreay, mais pourrait-il être sur le point de la faire exploser en 2020? Seul le temps nous le dira.