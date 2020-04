Otis et Mandy Rose se réunissent à WrestleMania 36?!

WWE.com

Mandy Rose a finalement uni ses forces avec Otis à WrestleMania 36.

Non seulement cela, mais Mandy a planté un gros bisou sur les côtelettes de l’homme de la machinerie lourde après l’avoir aidé à vaincre Dolph Ziggler pendant la deuxième nuit. Rose sortit, frappa son ex-copine Sonya Deville, frappa Dolph dans les noix et regarda Otis atterrir son Caterpillar pour la victoire.

Tout va bien qui finit bien entre tourtereaux alors.

Après le match. Otis prit Mandy dans ses bras et les deux s’embrassèrent. C’est le genre de moment “ Mania ” qui aurait pu faire exploser les fans si l’événement s’était produit au stade Raymond James de Tampa. Quoi qu’il en soit, le couple a dû se contenter d’un JBL dégoûté au bord du ring sur un commentaire.

Il semble que Deville sera aux côtés de Ziggler pour aller de l’avant, et il ne semble pas non plus que cette querelle soit terminée. Oui, Otis a obtenu la fille et la WWE a réservé une “ fin heureuse ” à “ Mania ”, mais il y a un potentiel de matchs mixtes par équipe sur SmackDown et de pay-per-view à court terme.

C’est la fin la plus recherchée du match. Bien qu’il ait bégayé un peu après la date proposée pour la Saint-Valentin, l’angle est fermement revenu sur la bonne voie maintenant.