Otis, Mandy Rose et Dolph Ziggler: une leçon de narration simple

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, l’un des meilleurs scénarios actuels de la WWE est peut-être le triangle amoureux SmackDown avec Otis, Mandy Rose et Dolph Ziggler. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles cette querelle a été excellente, mais j’y reviendrai dans un instant. Tout d’abord, je voudrais récapituler comment nous en sommes arrivés exactement à ce point.

Pendant la période des fêtes, Mandy a été choisie comme Père Noël secret d’Otis. Rose a donné à Otis bien plus que ce à quoi il s’attendait. Non seulement il a remis à Otis un jambon des Fêtes, mais on lui a donné un baiser sur la joue.

Comme vous pouvez le voir, cela a probablement fait toute l’année d’Otis, et le regard de joie qu’il avait sur son visage semblait authentique. Ce qui est intéressant ici, c’est que Mandy, à tout le moins, était encore un demi-talon. Rose n’a pas vraiment agi mal, mais par procuration d’être dans une équipe avec Sonya Deville, qui est un talon depuis qu’elle est sur la liste principale, Rose est un talon. Cependant, Rose a donné un cadeau à Otis sans invite et a établi un contact physique intime avec lui par la suite.

C’était tellement inhabituel, parce que vous penseriez que quelqu’un qui ressemble à Mandy hésiterait à tout le moins à s’engager de la sorte avec Otis. Pourtant, elle l’a fait de toute façon.

Lentement au fil du temps, cependant, nous aurions des fissures quant aux véritables intentions de Mandy. Bien que Mandy soit devenu intime avec Otis, il semble que cela se soit avéré être un quid quo pro indirect. En échange de la romance de Mandy, Otis se sentira désormais incité à agir comme le muscle de Mandy lorsque cela sera nécessaire.

Nous voyons ici que grâce à la distraction d’Otis, Rose a pu obtenir une victoire en simple contre Alexa Bliss. Étant donné que Mandy n’en avait pas reçu beaucoup, c’était monumental. Nous le verrions plus tard au Royal Rumble de cette année, quand Otis a sauvé Mandy d’une certaine élimination.

Pour moi, il était clair quelles pourraient être les intentions sous-jacentes, en particulier pour Mandy. Rose sait que même si Otis est un esprit libre, il peut également être facilement manipulé si elle lui met le charme. Ce faisant, Otis se penche inconsciemment sur chaque commande.

De façon incroyable, tout cela conduit Otis à marquer un rendez-vous le jour de la Saint-Valentin avec Mandy Rose pour une nuit romantique ensemble.

Regardez l’agitation d’Otis lui demander nerveusement et essayer de faire sortir les mots. Cela reflète pratiquement tous les drames du secondaire. Quelqu’un de bas dans la hiérarchie sociale est assez audacieux pour demander à la belle femme populaire un rendez-vous. Le fait est que Otis et Mandy sont deux superstars qui remplissent parfaitement ces rôles.

Cependant, comme la plupart de ces tropes de lycée se jouent, il y a toujours le joli garçon qui doit venir pleuvoir sur le défilé. Vous savez de qui je parle. Le gars à la peau claire sur l’équipe de football qui fait aligner des femmes pour leur autographe près de son casier. Dans ce cas, c’est Dolph Ziggler.

Dans ce cas, Dolph Ziggler remplit parfaitement son rôle. Otis échange l’acte de gentillesse de Mandy avec un gâteau. Mais que fait Ziggler? Il entre, prend son gâteau et le jette au sol. Mandy n’est pas un visage clair ou un talon clair, donc sa réaction est intéressante. Elle n’est pas passionnée par l’arrêt de Ziggler, mais il est clair qu’elle est également légèrement mal à l’aise. C’est presque comme s’il y avait un conflit interne qui la tiraillait, décidant ce qu’elle devait faire.

Otis a vu cet incident avec le gâteau se dérouler, mais Rose insiste sur le fait qu’elle n’était pas cool avec ça. Avance si rapide vers la date qu’elle a promis à Otis. Otis est heureux, s’entraînant avec Tucker pour sa grande soirée. Mandy Rose apparaît, mais encore une fois, Ziggler apparaît pour tout gâcher. Otis entre au mauvais moment, voyant Rose (qui avait l’air légèrement dérangée), parlant avec un Ziggler désireux d’essayer de bouger.

Je voudrais juste dire que le rôle d’Otis ici était parfait. Pourquoi? En fait, je me sentais mal pour lui ici. Mon cœur me faisait mal. Otis se sent non seulement navré, mais trahi. Il le vend très bien aussi.

Voici le point final que j’essaie d’atteindre ici. Cette querelle a la capacité d’aider énormément chaque personnage, et tout cela à cause d’une simple narration. Par procuration de sa nature innocente et enfantine, de son physique peu orthodoxe et de ses admirables tentatives de romance, Otis devient déjà un visage plus populaire. La foule a clairement le dos. Avant, nous le connaissions comme la moitié d’une équipe de cols bleus connue pour avoir littéralement jeté son poids. Maintenant, il peut montrer sa personnalité, et c’est magnifique.

Ziggler, le fleuret des efforts d’Otis, est maintenant un talon plus gros. Bien que Ziggler ait probablement dépassé son apogée, il peut toujours jouer un rôle efficace. Le talon arrogant qui se sent trop est l’un des personnages les plus faciles à gagner en chaleur, et Dolph a fait un excellent travail ici.

Cependant, le plus grand facteur ici est Mandy, car il existe de nombreux chemins qui peuvent être empruntés. La première option est que Mandy peut devenir indifférent au comportement de Dolph Ziggler et devenir un visage massif en acceptant les avancées romantiques d’Otis. D’un autre côté, elle peut devenir un talon encore plus grand et s’associer à Dolph Ziggler. Elle peut alors dire “pourquoi serais-je avec une grosse salope grasse et en sueur quand je ressemble à ça?” route et gagner une chaleur massive.

J’ai imaginé la fin de cette petite querelle. Dans mon esprit, je voudrais qu’Otis affronte Ziggler à WrestleMania et que ça se termine avec Rose embrassant Otis sur les lèvres. La superstar qui n’a pas toujours l’air attirante pourrait parfois attraper la fille. Je pense que ce serait la fin parfaite de cette histoire. Cependant, l’un ou l’autre scénario fonctionne pour moi.

Si vous me demandez, la grandeur n’est pas un gros travail à domicile. La grandeur, c’est beaucoup de petites choses bien faites. Il y a beaucoup de superstars qui se dépassent simplement par la qualité de leurs matchs. Cependant, lorsque quelqu’un peut se remettre parce qu’il est autorisé à montrer de vraies émotions humaines, cela peut créer des personnages encore meilleurs à long terme.

Je ne fais pas campagne pour un événement principal pour Otis, et qui sait s’il y arrivera. Mais si vous voulez créer des personnages que la foule peut prendre ou contre, des scénarios comme ceux-ci sont la voie à suivre. Ce triangle entre Otis, Mandy et Dolph est fondamentalement ce que Rusev, Lashley et Lana souhaitent qu’il soit.

Que pensez-vous de cette histoire? Otis ou Mandy peuvent-ils devenir de plus grandes superstars de cette querelle?