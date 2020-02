Otis pourparlers avec l’idée de son scénario avec Mandy Rose

Otis a révélé l’inspiration pour son angle romantique actuel avec Mandy Rose lors de son apparition dans le dernier épisode d’After the Bell.

«Un jour, j’étais assis. Et elle publiait toutes ses belles photos en ligne, j’ai dit: «Et si je poste une photo de ses photos de mannequin, et dis:« Tu es super chérie? Et assez rapidement pour ce post, il y a eu des commentaires plus que des likes réels, car il y avait tellement de gens qui étaient juste confus quant à ce qui se passait.

“Et puis une semaine plus tard sur Google, il a dit – lorsque vous tapiez Otis, il disait:” Otis et Mandy, sont-ils vraiment mariés? “, Ou quelque chose comme ça dans la barre de recherche [autocomplete]. Je me dis: “Oh mec, ça attire un peu l’attention ici.” Alors j’ai continué à essayer de faire comme si je faisais semblant. En quelque sorte, je viens de poster ici sur un post disant: “Hé, vous avez fière allure là-dedans.” Mais il était évident à l’époque qu’elle ne l’était pas, tu vois ce que je veux dire? C’était juste une sorte de chose avec laquelle je me moquais. Et nous l’avons enfin fait dans le monde de la WWE. Et elle est géniale de travailler avec trop d’homme. Nous avons une explosion, donc cela fonctionne essentiellement gratuitement. “

H / t à 411mania.com pour la transcription.